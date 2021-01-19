Варто прибрати з раціону: нутриціолог перерахувала продукти, які викликають акне та вугрі

Нутриціолог з 10-річним стажем Надя Андрєєва всі новорічні свята не забувала писати, як не переїдати і не "скотитися" з корисної дієти на солодощі і майонез.
Потім вона дала пораду, як після свят підтримати свою енергію і імунітет за допомогою правильного харчування.
Також вона впевнена, що від правильності харчування залежить і зовнішній вигляд челока. Виявляється, навіть акне можуть бути пов'язані з неправильним вибором продуктів. Шкіра - дзеркало того, що відбувається всередині організму, вважає Надя.
"Акне, екзема, висип і просто чутлива шкіра - це всі ознаки того, що потрібно серйозно зайнятися своїм харчуванням і травленням, а не намагатися замаскувати симптоми.
Акне або вугри звичайні - одне з найпоширеніших дерматологічних захворювань. Пов'язано з надлишковою продукцією шкірного сала, запаленням як всередині, так і поряд з комедонами.
Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)
Спеціалістка додала, що, найчастіше, поява акне - це комбінація кількох причин.
У Нью-Йорку було проведено дослідження, в якому взяло участь 64 особи (32 без акне, 32 з помірним/важких акне). Учасники з помірним/важких акне вживали більше вуглеводів порівняно з учасниками без акне. В учасників з помірним/важких акне концентрація інсуліну та інсулін-подібний фактор росту I були вище, вони мали більшу резистентність до інсуліну і більш низьку концентрацію глобуліну, що зв'язує статеві гормони, порівняно з учасниками без акне.
Всі перераховані фактори безпосередньо впливають на появу та збільшення кількості акне", - розповіла Андрєєва.
Нагадаємо, нутриціолог розповіла, як часто потрібно їсти і в який час дня.