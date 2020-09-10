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Варто пам'ятати: експерт розповіла про тонкощі вживання кукурудзи при схудненні

Автор: Lite

Експерт пояснила, кому і чому не варто захоплюватися кукурудзою

Запашна, ароматна, смачна і поживна - це все вона, "королева полів" кукурудза. Цей сезонний продукт міцно укоренился в раціоні українців і став улюбленим багатьма, але з ним варто бути обережним. Кому саме і чому, розповіла експерт по схудненню і правильному харчуванню, нутриціолог Катя Медушкина на сторінці в Instagram.

У світі близько тисячі сортів кукурудзи, при цьому в дикій природі в звичному для нас вигляді він не зустрічається. Найчастіше до нас на стіл вона потрапляє в наступних видах:

  • кукурудзяна крупа різного ступеня помелу
  • вироби з кукурудзяного борошна
  • консервована кукурудза
  • термічно оброблені качани
  • попкорн

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Не всі ці варіанти однаково корисні. Вони мають різну харчову цінність. Наприклад, якщо порівнювати кукурудзу без добавок:

  • свіжа - 86 ккал
  • варена - 123 ккал
  • на пару - 80 ккал

Кукурудза в основному є джерелом вуглеводів - 23 г на 100 г продукту містить досить великий перелік корисних речовин:

  • вітаміни групи В, Е, К, РР і ін
  • багата на мінеральні речовини - магній, калій, селен, фосфор і ін.
  • харчові волокна - до 10 г на 100 г продукту

При цьому кукурудза, яка варилася більше 60 хвилин, втрачає всі корисні властивості і дуже погано перетравлюється.


Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Не варто захоплюватися кукурудзою тим, хто хоче знизити вагу. Пов'язано це з тим, що кукурудзяна крупа в свіжому вигляді і у вигляді крупи дрібного помелу (полента) багата на прості цукри (до 15%), що піднімає її ГІ до 70 одиниць.

Крім цього, кукурудза може викликати порушення травлення, тяжкість і метеоризм. Якщо у вас є проблеми пов'язані зі згортанням крові, то споживання кукурудзи потрібно обмежити або виключити її зовсім, інакше надлишок вітаміну К, яким вона багата, призведе до тромбозу і варикозного розширення вен.

Тому, якщо немає індивідуальних протипоказань, кукурудзу їсти можна, але не часто і в помірній кількості. Якщо ви худнете, то обов'язково включайте її в розрахунок БЖУ і додавайте до складу основних прийомів їжі в першій половині дня.

Раніше дієтолог Альбіна Комісарова навчила правильно готувати перекуси з собою.

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