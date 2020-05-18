Як не зриватися при схудненні: дієві підказки від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт назвала чотири причини зриву в період схуднення

Хто з тих, що худнуть не знає про зрив? Напевно, з ним зустрічалися всі. Для початку потрібно зрозуміти, чому це відбувається, а потім виробити план дій з усунення причини. До речі тим, хто худне не варто забувати про важливість питного режиму – це одна з важливих складових схуднення. А щоб розставання із зайвими кіло пройшли легко і безболісно, блогер-дієтолог Тетяна Дік запропонувала в Instagram дієву систему боротьби з харчовими зривами.

Адже багато дівчат обмежують своє харчування настільки, що навіть зрив буде на користь. Причин може бути безліч, але кожну з них слід виявити і усунути.

Топ-5 причин харчового зриву:

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Зменшення калорійності нижче 1500 ккал може призвести до зривів, бо менше цієї цифри є не варто. Зрозуміло, якщо є 1200 ккал (а то і менше), то організм недоотримує поживних речовин просто для того, щоб нормально працювати!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Обмеження у вуглеводах. Любителі НИЗЬКО або БЕЗ вуглеводних дієт часто зриваються саме на вуглеводи (кондитерські вироби, печиво, цукерки і тд). Вуглеводи прибирати не можна!

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Обмеження жирів. Багато хто вважає, що якщо не їсти жири, то це вирішить проблему. Але все в точності навпаки. Жири важливі і потрібні для гормональної системи, та їх відсутність або дуже мала кількість, може призвести до серйозних захворювань.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

З крайності в крайність. Якщо сіла на дієту, то викинула всі ласощі, чоловікові заборонила їсти при ній цукерки, і повз кондитерські відділи пробігає з закритими очима. Через тиждень дієти Маша зривається на кілограм цукерок, які передали дитині бабуся з дідусем. Питання. Навіщо? Навіщо ви строго настрого забороняєте собі все? Так, є люди, яким реально так легше, але це одиниці. Більшості зносить дах і на цьому схуднення закінчується.

Тут можна вибрати альтернативу:

Або готувати дієтичну випічку.

Або дозволяти собі парочку цукерок раз у пару днів.

10-15% калорійності вашого раціону виділяти на вкусняшки (якщо ви вирахували для себе норму КБЖУ)

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Пам'ятайте, що зрив не страшний. Навіть, якщо ви переїли завтра ви можете просто продовжувати харчуватися правильно. От і все. За один день з вами нічого не трапиться. Головне - не робити це звчикою.

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Автор: Аня Бойчук