Як не зриватися при схудненні: дієві підказки від дієтолога

Експерт назвала чотири причини зриву в період схуднення
Хто з тих, що худнуть не знає про зрив? Напевно, з ним зустрічалися всі. Для початку потрібно зрозуміти, чому це відбувається, а потім виробити план дій з усунення причини. До речі тим, хто худне не варто забувати про важливість питного режиму – це одна з важливих складових схуднення. А щоб розставання із зайвими кіло пройшли легко і безболісно, блогер-дієтолог Тетяна Дік запропонувала в Instagram дієву систему боротьби з харчовими зривами.
Адже багато дівчат обмежують своє харчування настільки, що навіть зрив буде на користь. Причин може бути безліч, але кожну з них слід виявити і усунути.
Топ-5 причин харчового зриву:
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Зменшення калорійності нижче 1500 ккал може призвести до зривів, бо менше цієї цифри є не варто. Зрозуміло, якщо є 1200 ккал (а то і менше), то організм недоотримує поживних речовин просто для того, щоб нормально працювати!
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Обмеження у вуглеводах. Любителі НИЗЬКО або БЕЗ вуглеводних дієт часто зриваються саме на вуглеводи (кондитерські вироби, печиво, цукерки і тд). Вуглеводи прибирати не можна!
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Обмеження жирів. Багато хто вважає, що якщо не їсти жири, то це вирішить проблему. Але все в точності навпаки. Жири важливі і потрібні для гормональної системи, та їх відсутність або дуже мала кількість, може призвести до серйозних захворювань.
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Ілюстративне фото (www.pexels.com)
З крайності в крайність. Якщо сіла на дієту, то викинула всі ласощі, чоловікові заборонила їсти при ній цукерки, і повз кондитерські відділи пробігає з закритими очима. Через тиждень дієти Маша зривається на кілограм цукерок, які передали дитині бабуся з дідусем. Питання. Навіщо? Навіщо ви строго настрого забороняєте собі все? Так, є люди, яким реально так легше, але це одиниці. Більшості зносить дах і на цьому схуднення закінчується.
Тут можна вибрати альтернативу:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Пам'ятайте, що зрив не страшний. Навіть, якщо ви переїли завтра ви можете просто продовжувати харчуватися правильно. От і все. За один день з вами нічого не трапиться. Головне - не робити це звчикою.
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Автор: Аня Бойчук