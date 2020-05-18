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Як не зриватися при схудненні: дієві підказки від дієтолога

Lite » Їжа 18.05.2020 - 12:51
Як не зриватися при схудненні: дієві підказки від дієтолога
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт назвала чотири причини зриву в період схуднення

Хто з тих, що худнуть не знає про зрив? Напевно, з ним зустрічалися всі. Для початку потрібно зрозуміти, чому це відбувається, а потім виробити план дій з усунення причини. До речі тим, хто худне не варто забувати про важливість питного режиму – це одна з важливих складових схуднення. А щоб розставання із зайвими кіло пройшли легко і безболісно, блогер-дієтолог Тетяна Дік запропонувала в Instagram дієву систему боротьби з харчовими зривами.

Адже багато дівчат обмежують своє харчування настільки, що навіть зрив буде на користь. Причин може бути безліч, але кожну з них слід виявити і усунути.

Топ-5 причин харчового зриву:

Зменшення калорійності нижче 1500 ккал може призвести до зривів, бо менше цієї цифри є не варто. Зрозуміло, якщо є 1200 ккал (а то і менше), то організм недоотримує поживних речовин просто для того, щоб нормально працювати!

Як не зриватися при схудненні: дієві підказки від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Обмеження у вуглеводах. Любителі НИЗЬКО або БЕЗ вуглеводних дієт часто зриваються саме на вуглеводи (кондитерські вироби, печиво, цукерки і тд). Вуглеводи прибирати не можна!

Обмеження жирів. Багато хто вважає, що якщо не їсти жири, то це вирішить проблему. Але все в точності навпаки. Жири важливі і потрібні для гормональної системи, та їх відсутність або дуже мала кількість, може призвести до серйозних захворювань.

Як не зриватися при схудненні: дієві підказки від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

З крайності в крайність. Якщо сіла на дієту, то викинула всі ласощі, чоловікові заборонила їсти при ній цукерки, і повз кондитерські відділи пробігає з закритими очима. Через тиждень дієти Маша зривається на кілограм цукерок, які передали дитині бабуся з дідусем. Питання. Навіщо? Навіщо ви строго настрого забороняєте собі все? Так, є люди, яким реально так легше, але це одиниці. Більшості зносить дах і на цьому схуднення закінчується.

Тут можна вибрати альтернативу:

  • Або готувати дієтичну випічку.
  • Або дозволяти собі парочку цукерок раз у пару днів.
  • 10-15% калорійності вашого раціону виділяти на вкусняшки (якщо ви вирахували для себе норму КБЖУ)

Як не зриватися при схудненні: дієві підказки від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Пам'ятайте, що зрив не страшний. Навіть, якщо ви переїли завтра ви можете просто продовжувати харчуватися правильно. От і все. За один день з вами нічого не трапиться. Головне - не робити це звчикою.

Раніше нутриціолог Світлана Нікітчук запропонувала меню для бадьорості та енергійності.

Автор: Аня Бойчук

Теги Новини України схудненнядієтолог
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