Тільки спокій! Дієтолог перерахувала продукти для міцних нервів

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, як за допомогою грамтоного меню противотоять стресу

Харчування може стати відмінним помічником при стресі і здорово зміцнити нервову систему, допомогти знайти спокій і душевну рівновагу. Про це на своїй сторінці в Instagram заявила дієтолог Наталія Кошкіна, яка дала топ рад в допомогу тим, хто худне.

Експерт пояснила, що заїдаючи негативні емоції і стрес, людина опиняється в пастці. Спочатку їжа приносить короткочасну радість і полегшення, потім ми відчуваємо провину, каяття совісті і знову заъдаємо. Це замкнене коло.

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Потрібно шукати Нехарчові способи боротьби з поганим настроєм. А щоб їжа приносила спокій, працюємо з емоційним переїданням.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що є для спокою і які вітаміни потрібні нервової системи:

В1 - активізує роботу мозку, без нього накопичується втома, порушується робота серця. Вітамін міститься майже у всіх свіжих овочах і фруктах, при нагріванні швидко руйнується;

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В3 - міститься в печінці, яєчних жовтках, м'ясі та рибі, гречки, бобових, горіхах;



Ілюстративне фото (www.pexels.com)⠀

В6 - беруть участь у виробленні гормонів радості - серотоніну і норэпинифрина, його прийом корисний для боротьби з депресивними розладами. Міститься в фісташках, насіння соняшнику, висівках, часнику, волоських горіхах, квасолі, жирній рибі;

В12 - його недолік викликає порушення утворення оболонок нерва, що призводить до зниження зору, погіршення пам'яті, хронічної втоми, дратівливості. Міститься в печінці, серці, мовою, м'ясі, рибі, сирі.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Важливий момент! Вітаміни краще засвоюються з вітаміном С, який є в цитрусових, чорній смородині, помідорах, болгарському перці, ківі, яблуках, капусті, шипшині. Тому в стравах намагайтеся поєднувати вітаміни В і С.

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