Тільки спокій: дієтолог назвала продукти, що підвищують тривожність

Тривожність, стрес і розгубленість – ці почуття знайомі кожному, особливо, коли весняний настрій затьмарює карантин і епідемія коронавіруса, а страх і невизначеність всередині наростає. Виявляється, багато чого залежить не тільки від особистого настрою, але і від меню, адже наш настрій регулюють гормони, а на їх вироблення, крім усього іншого, впливають продукти на нашому столі. Дієтолог Ольга Усенко, яка раніше навчила вибирати "правильну" кава для тих, хто худне, розповіла в Instagram про те, які страви викликають підвищену тривожність і від чого варто відмовитися в стресовий період.

Всі продукти на нашій тарілці впливають на організм і його системи, а також гормональний баланс. А гормони, в свою чергу, впливають на наш настрій, стан, самопочуття і енергійність.

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Продукти можуть відбиватися на гормональному фоні як позитивно, так і негативно, провокуючи тривожні стани. Тому для спокою нам потрібно вживати правильні страви, які допомагають зберігати рівновагу і баланс гормонів в організмі.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

На допомогу приходить здорове харчування 3-4 рази на день. Повноцінний прийом їжі – це і білки, і вуглеводи, і жири, і клітковина в тарілці. Таким чином, ми запускаємо правильну програму роботи травлення, а це, в свою чергу, допоможе повноцінному виробленню всіх гормонів.

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Але при цьому раціон повинен бути без продуктів-подразників:

цукор

сухофрукти і все, що стосується десертів на основі сухофруктів та виварених/уварених фруктів, навіть без додавання цукру

біла мука

алкоголь

сиропи і підсолоджувачі

мед⠀

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Віддайте перевагу максимально різноманітному і різнобарвному меню, де кожна з 3-х тарілок повинна бути з різним білком, вуглеводами, жирами і клітковиною. Наприклад:

Сніданок - 1 яйце + 30 гр сиру + 50 гр цільнозернового хліба + 1/4 м'якоті авокадо + 100 гр овочів + 15 гр насіння/горіхів + 100 ягід

Обід – курка - 70 гр в готовому вигляді + гречка 80 гр в готовому вигляді + 5 гр вершкового масла + 130 гр овочів + 1 ст ложка масла + 1 яблук

Вечеря – риба - 100 гр + 100 гр бобових + овочі 100 гр + 15 гр горіхів + чайна ложка олії

Нагадаємо, що нутриціолог Наталія Кошкіна розповіла, як не наїсти зайві кіло за час карантину.