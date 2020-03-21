Суцільна користь: дієтолог розповіла про ідеальні продукти для стрункості і міцного імунітету

Експерт розповіла про корисні поєднання продуктів для поліпшення травлення
Міцний і здоровий імунітет і злагоджена робота організму в період карантину потрібні як ніколи. Посилити захисні сили, прискорити травлення,а заодно і стати стрункіше допомагають пробіотики - мікроорганізми, вживання яких покращує мікрофлору кишечника. Їх можна отримати з продуктів харчування, якщо грамотно організувати свій раціон, про що раніше розповіла дієтолог Альбіна Комісарова. Тепер на своїй сторінці в Instagram вона навчила, як правильно ввести в раціон пробіотики і коли їх найкраще вживати.
Експерт поділилася готовими рішеннями для тих, хто хоче отримати максимальну користь з їжі, багатої корисними мікроорганізмами. Коли ж краще вживати пробіотики, як і з чим їх поєднувати?
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
АЛЕ! Рішення досить просте - споживаючи максимально різноманітні продукти, багаті про - та пребіотиками, ви точно отримаєте потрібні ідеальні комбінації.
Якщо ви помітили, що у вас з'явилося здуття, то починайте поступово вводити пробіотики, по 1-2 продукту на тиждень.
Як почати їсти більше таких продуктів?
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ці звички можуть легко увійти в ваш спосіб життя і допоможуть стати стрункішою і здоровіше.
Нагадаємо, що раніше нуриціолог Олена Кален запропонувала легке і поживне вечірнє меню для тих, хто худне.