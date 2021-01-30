Спати і худнути: дієтологи розкрили секрет, як сон впливає на нашу вагу

Дієтологи розповіли, як сон впливає на нашe вагу (фото: pixabay)

Тривалість і якість сну безпосередньо пов'язані з нашою вагою, вважають дієтологи. Вони кажуть, що при нестачі сну порушується баланс речовин, які відповідають за відчуття голоду та ситості, порушується метаболізм

Про те, як сон впливає на вагу людини розповіли в Instagram "Клініка Дієтології Наталії Самойленко".

Як сон впливає на наш апетит

"Наш апетит контролюється такими нейромедіаторами, як лептин і грелін.

Грелін сигналізує "хм, час вже й поїсти, не думаєш?", а лептин схрещує руки, вказуючи "все, я ситий", - йдеться в повідомленні.

Вченими було доведено, що люди, які спали 4 години в день, мають рівень греліну вище, ніж ті, хто спав 10 годин. При регулярному недосипанні баланс лептину та греліну в організмі порушується, що призводить до переїдання і, як наслідок, - до зайвої ваги.

Також було доведено, що знижений сон впливає на вибір їжі і спосіб сприйняття їжею мозку. Як правило, люди з недосипом збільшують споживання калорій на 22% і вибирають продукти, багаті вуглеводами, порівняно з тими, хто висипається.

Поганий сон порушує регуляцію обміну речовин

Існує такий термін, як "швидкість обміну речовин у спокої"? Тобто, поки ми спимо, наш організм спалює певну кількість калорій. Це залежить від статі, віку, м'язової сили. І порушення сну знижує цей показник, що загрожує діабетом другого типу та ожирінням.

"Коли ми вживаємо їжу, наш організм виділяє інсулін - гормон, який регулює рівень глюкози в крові, транспортуючи його до клітин.

Однак втрата сну до 4 годин замість 8 може погіршити реакцію нашого організму, знижуючи чутливість клітин, тобто роблячи їх згодом інсулінорезистентними", - кажуть дієтологи.

Порушення сну знижує фізичну активність

Коли ми мало спимо, наша активність знижується, відповідно, організм може не встигати спалювати спожиті за день калорії і вага буде повільно, але вірно підвищуватися. Крім того, при нестачі сну зменшується кількість м'язової тканини.

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