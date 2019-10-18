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Їсти чи не їсти сіль при схудненні: дієтолог дала вичерпне пояснення

Lite » Їжа 18.10.2019 - 08:37
Їсти чи не їсти сіль при схудненні: дієтолог дала вичерпне пояснення
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Навіщо потрібна сіль на столі і яку краще обрати

Сідаючи на дієту ті, хто бажає схуднути в гонитві за стрункістю змітають зі столу все, що умовно вважається шкідливим. Першими у смітиник йдуть солодощі і цукор, потім жирні продукти, а ті, хто вирішив звести до мінімуму заборонені страви виключають ще й сіль. Чи варто це робити, або шкода солі при схудненні всього лише міф? Розібратися в цьому питанні допомогла дієтолог Аліна Дяченко. Відповідний пост вона написала в Instagram.

Чи потрібно відмовлятися від солі при схудненні? Давайте розберемося! Кухонна сіль (хлорид натрію, NaCl) — харчовий продукт, який складається на 40 % з натрію і на 60 % з хлору, ці два мінералу виконують різні функції в нашому організмі.

Сіль – це не тільки найбільший дієтичний джерело натрію, але і підсилювач смаку. Натрій зв'язує воду в організмі і підтримує правильний баланс внутріклітинних і міжклітинних рідин. Натрій відіграє важливу роль у багатьох процесах, наприклад, бере участь у передачі нервових сигналів, скорочення м'язів, секреції гормонів. Наш організм не може функціонувати без цього хімічного елемента.

Їсти чи не їсти сіль при схудненні: дієтолог дала вичерпне пояснення

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Чим більше натрію в нашій крові, тим більше води він зв'язує. Тому збільшується кров'яний тиск та посилюється напруга в артеріях і різних органах. Високий кров'яний тиск є основним фактором ризику багатьох серйозних хвороб, таких як інсульти, ниркова недостатність, серцево-судинні захворювання.

Тому, сіль зобов'язана бути в раціоні тих, хто худне, але в обмежених кількостях. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує 5 грам солі на добу для дорослої людини – це 1 чайна ложка. Але пам'ятати! Це з урахуванням готових продуктів, куплених в магазині, вони вже містять сіль - молочні продукти, хліб, консерви, спеції і т. д.

Їсти чи не їсти сіль при схудненні: дієтолог дала вичерпне пояснення

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Краще використовувати в раціоні йодовану сіль. Так як йод ми отримуємо з їжі, а він основний компонент гормонів щитовидної залози, яка регулює наш метаболізм.

І пам'ятайте, жир йде за рахунок дефіциту калорій, а відмова від солі виведе просто воду. Так, цифра на вагах порадує. Але це всього лише цифра, яка збільшитися знову, як тільки повернете сіль в свій раціон.

Їсти чи не їсти сіль при схудненні: дієтолог дала вичерпне пояснення

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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