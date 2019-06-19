Як зберегти обличчя при схудненні: дієтолог дала цінні поради

Дієтолог розповіла, чому при схудненні шкіра обличчя може втратити пружність
Часто після схуднення "нове" обличчя з запалими щоками і відсутністю пружності шкіри зовсім не радує. Але як же попрощатися зайвими кіло без збитку для зовнішнього вигляду? Дієтолог-нутриціолог Ганна Лисенко в Instagram розповіла, у кого може виникнути дана проблема і як її запобігти.
Експерт пояснює, що при схудненні жир йде зі всього тіла - підшкірний і на внутрішніх органах. Зникає він в останню чергу з проблемних зон - у когось це стегна, у когось живіт, а у когось верх тіла (спина і руки).
Є різні форми оличчя. Якщо воно кругле - то щоки будуть завжди, навіть при вазі 50 кг. Якщо обличчя худеньке, з гострими вилицями, то часто навіть + 20-30 зайвих кг не кидаються в очі. В процесі схуднення жир піде і з-під шкіри обличчя, та якщо його не підтримувати, то воно обвисне, якщо вам 30 років і більше.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Хто знаходиться в групі ризику?
Як не набрати зайвого під час відпустки: ефективні поради від дієтолога
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Але на першому місці йде постава і робота з тургором шкіри - наскільки ваше обличчя пастозне, спина скорчена, брилі і друге підборіддя будуть вашою проблемою навіть у 28-30 років!
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ще лайфхак - після схуднення харчуватися на підтримку і набирати вагу, тіло залишиться струнким, а трохи жиру "повернеться" в обличчя.
Нагадаємо, що дієтолог Наталія Кошкіна назвала топ-7 способів зменшити споживання калорій в раціоні.
Раніше дієтолог-нутриціолог Лора Філіппова озвучила топ-9 універсальних правил ЗОЖника.