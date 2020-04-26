Знижують вагу і покращують травлення: дієтолог поділилася списком цінних продуктів для здоров'я

Пробіотики – це не тільки "друзі" міцного імунітету і хорошого травлення, але і відмінні союзники в боротьбі із зайвою вагою, стверджують фахівці. Дієтолог Ольга Безугла, яка раніше озвучила основи бюджетного здорового раціону, в Instagram поділилася списком пробіотичних продуктів, які стануть справжнім джерелом цінних речовин і профілактикою багатьох захворювань.

Пробіотичні продукти? Що це і навіщо використовуємо? Пробіотична їжа цінна тим, що містить живі мікроорганізми і продукти їхньої життєдіяльності: вітаміни, мінерали, органічні кислоти та інші компоненти з підвищену біодоступністю завдяки процесу ферментації (бродіння), який вже давно використовується для збереження терміну придатності, смаку, текстури і функціональних властивостей харчових продуктів

Для чого потрібні? Все це їжа для нашого кишечника (точніше микробома), а якщо врахувати весь список того, на що він впливає, то ми пронимаем, як важливо його правильно годувати. Адже регулярне вживання ферментованих продуктів покращує здоров'я шлунково-кишкового тракту, знижує ризик багатьох хронічних захворювань, допомагає в зниженні ваги і т. д. Отже, що відносимо до пробіотичних продуктів?

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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йогурт і кефір це класичні представники - квашена капуста - крім пробіотичних властивостей багата клітковиною, вітамінами С,В,К, антиоксидантами, але вибираємо непастеризованну (пастеризація вбиває всі мікроби в тч корисні)

соління - маринування в розчині солі і ферментовані / пробіотики (вибираємо без оцту) мариновані огірочки, наприклад

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

кімчі - двоюрідний брат квашеної капусти, містить молочнокислі бактерії, віт К, В2, залізо

темпі - ферментований соєвий продукт. Під час ферментації в його складі зменшується кількість фитиновой кислоти, завдяки чому засвоюваність мікронутрієнтів набагато вище.

Пахта - кисломолочний знежирений напій

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Сири ( не всі містять пробіотики, вибираємо у складі живі культури (Чеддер, моцарелла)

Квас - ферментований напій з нашого дитинства, традиційно роблять з жита і ячменю шляхом ферментації, але в останні роки роблять і з буряка, фруктів і інших коренеплодів, борошна і солоду на основі бродіння

Яблучний оцет

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Комбуча - це ферментований чорний або зелений чай родом з Японії

Кокосовий йогурт або кефір

Оливки в розсолі

Місо - японська спеція (місо-суп) створюється шляхом зброджування сої - хороше джерело білка і клітковини + вітамін К / марганець/ мідь

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