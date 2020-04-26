Знижують вагу і покращують травлення: дієтолог поділилася списком цінних продуктів для здоров'я

Експерт розповіла, де "ховаються" корисні пробіотики
Пробіотики – це не тільки "друзі" міцного імунітету і хорошого травлення, але і відмінні союзники в боротьбі із зайвою вагою, стверджують фахівці. Дієтолог Ольга Безугла, яка раніше озвучила основи бюджетного здорового раціону, в Instagram поділилася списком пробіотичних продуктів, які стануть справжнім джерелом цінних речовин і профілактикою багатьох захворювань.
Пробіотичні продукти? Що це і навіщо використовуємо? Пробіотична їжа цінна тим, що містить живі мікроорганізми і продукти їхньої життєдіяльності: вітаміни, мінерали, органічні кислоти та інші компоненти з підвищену біодоступністю завдяки процесу ферментації (бродіння), який вже давно використовується для збереження терміну придатності, смаку, текстури і функціональних властивостей харчових продуктів
Для чого потрібні? Все це їжа для нашого кишечника (точніше микробома), а якщо врахувати весь список того, на що він впливає, то ми пронимаем, як важливо його правильно годувати. Адже регулярне вживання ферментованих продуктів покращує здоров'я шлунково-кишкового тракту, знижує ризик багатьох хронічних захворювань, допомагає в зниженні ваги і т. д. Отже, що відносимо до пробіотичних продуктів?
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Повноцінний раціон: як просто і грамотно скласти здорове меню
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, як зрушити вагу з застиглої точки.