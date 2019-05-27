Солодощі і старіння: дієтолог розповіла про вплив цукру на красу

Солодощі в непомірних кількостях здатні не тільки зіпсувати фігуру, але й істотно вплинути на стан шкіри. Молодість і краса безпосередньо залежать від кількості вживаних солодощів, стверджує в Instagram дієтолог Тіана Филкова.

Експерт запевняє, що до солодких ласощів в раціоні варто підходити виважено і обдумано. Вона радить звернути увагу на корисні солодощі на кшталт органічних сухофруктів/фруктів/ягід і страв з них.

У їх складі є і вітаміни, і мінерали, і здорове задоволення. Але обов'язково робіть це з розумом, розуміючи, що висока концентрація цукру зашкодить вам і призведе до гормональних порушень і передчасного старіння.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Крім цього, у солодощів є ще одна неприємна властивість: вони блокують рецептори клітин, що відповідають за засвоєння вітаміну С. Мало того, що вітамін С - це потрібний нам антиоксидант, який бореться з вільними радикалами. Але ще цей вітамін відіграє ключову роль у правильному утворенні колагену, а також стимулює власне вироблення колагену організмом.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Саме колаген відповідає за гладку шкіру і загоєння ранок. Тому якщо у вас рихла шкіра, зморшки і нерівності шкіри, то першим ділом спробуйте життя без солодощів. "Всього місяць - і результат в дзеркалі вас приємно здивує", - стверджує дієтолог.

Раніше дієтолог Наталія Макієнко рассказала, з чим краще поєднувати в раціоні ягоди.

До речі, дієтолог Олена Кален назвала 5 основних правил здорового харчування для краси і стрункої, гарної фігури.

До слова, дієтолог-нутриціолог Катерина Романова дала ефективні рекомендації, як зменшити порції і перейти на правильне харчування, не відчуваючи голоду.