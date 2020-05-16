Солодке задоволення: дієтолог розвіяла мифи про шоколаді і навчила його вибирати

Експерт розвіяла топ-3 оман про шоколад
Шоколад – одна з улюблених ласощів ласунів. Про нього ходить безліч міфів , причому, як про користь, так і шкоду. Дієтолог Наталія Макієнко, яка раніше розкрила ази правильної сполучуваності продуктів, в Instagram розвіяла топ-3 основних міфи про шоколаді і навчила правильно вибирати цей солодкий десерт.
Експерт зосередилася на найпоширеніших помилках про предмет жадання ласунів.
Міф 1. Корисний шоколад - 80% і вище.
Правда: чим вища % какао, тим більше "кислий" і гіркий продукт. Шоколад з вмістом какао в складі від 80% до 100% викликає печію, тахікардію, провокує і підсилює симптоми рефлюксу та синдрому подразненого кишечника, погіршує стан печінки.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Що робити? Якщо турбує печія, дискомфорт в ШКТ, рефлюкс, артеріальна гіпертензія, синдром раздражеенного кишечника, висип на шкірі - вибирайте шоколад до 70%.
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Міф 2. Краще купувати шоколад з відміткою веган, біо, органічні.
Правда: органічної буває борошно, цукор, крохмаль, сухе молоко. У веганські продукті часто додають білий цукор або глюкозно-фруктозный сироп. Відмітка на упаковці або наявність сертифіката - не гарант якості.
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Що робити? Читайте склад. Дивіться, що у складі стоїть на першому місці - це і буде основний інгредієнт продукту.
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Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Міф 3. Якщо на першому місці складу написано "какао" - це хороший склад.
Правда: какао-маса, какао-терте, какао-порошок - вторинні продукти переробки какао-бобів і виробник закуповує їх вже в переробленому вигляді. Коли вони виготовлені? Що в складі какао маси? Там бувають і еквіваленти какао-масла (шкідливим і дешеві замінники).
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Що робити?
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Такий шоколад не шкодить шкірі, нормалізує і підтримує рівень заліза, є антиоксидантом. Корисний склад: какао боби, органічний кокосовий цукор (допустимо тростинний, але органічний), какао-масло.
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Автор: Аня Бойчук