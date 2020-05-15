Як їсти солодке і не товстіти: ефективна інструкція від дієтолога

Ви не готові повністю відмовитися від солодкого, але при цьому схуднути і тримати себе у формі хочеться? Значить, треба навчитися правильно їсти солодке. Адже одна з найбільших помилок, яка заважає худнути - це закінчувати їжу чаєм з цукеркою. Популярний дієтолог Інна, яка раніше розповіла, чим небезпечне швидке схуднення, на своїй сторінці в Instagram inna_foodfit поділилася корисною інструкцією по застосуванню солодкого без шкоди для фігури.

Як їсти солодке і не товстіти:

1. Визначте для себе, ЯК ЧАСТО ви будете балувати себе смакотою. Хтось готовий скоротити солодке до 1 разу на тиждень, хтось згоден не рідше ніж через день. Комусь потрібно кожен день хоч щось. Головне - щоб прийом солодкого був чітко запланований, а не спонтанне рішення.

⠀

2. Визначтеся, що саме ви з'їсте. Якщо вибрали шоколад - то значить сьогодні - лише шматочок шоколадки, а не все, що вдома лежить.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

3. Візьміть таку кількість, щоб укластися в 200 калорій. На будь-якому продукті є етикетка із зазначенням калорійності на 100г. Якщо у вас є ваги, то ви можете зважити продукт, і визначити скільки грам можна взяти. Для прикладу: це 3 квадратика шоколаду, 1,5 зефірки, 2-3 печеньки і т. д.

⠀

4. Виділіть окремий прийом їжі саме під чай/каву і щось солодке.

Тобто не після обіду, коли будь-яка навіть маленька цукерка зайва і піде прямо в боки. А ОКРЕМО! Нехай це буде перекус між сніданком і обідом або між обідом і вечерею.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

5. Не забудьте, в інші прийоми їжі прибрати солодке - мед, сухофрукти, сиропи. Це той же цукор і якщо вони у вас є в раціоні - доведеться вже обійтися без цукерок.

⠀

Так, для багатьох це вже традиція - закінчувати будь-яку їжу чимось солодким. Але повірте, ця звичка йде дуже-дуже швидко, буквально за 7-10 днів, якщо ви будете діяти за схемою вище.

Раніше дієтолог Світлана Фус назвала топ-4 причини, чому ми додаємо у вазі.