Солодке життя: дієтолог навчила вибрати правильні солодощі для дітей

Дієтолог перерахувала корисні солодощі для малюків
Діти обожнюють солодощі, ми це знаємо і часто використовуємо солодке в якості заохочення і похвали: за хорошу поведінку, за оцінки в школі або просто "від великої любові". Такі прояви турботи дітям, на жаль, тільки шкодять і можуть зробити "ведмежу послугу" для здоров'я в майбутньому! Але, це не означає, що десертів дітям не можна абсолютно ніяких. Дієтолог Анна Белокоз перерахувала в Instagram солодкі табу для дітей і розповіла чим їх замінити.
Однозначно відмовляємо дітям в кондитерських виробах промислового виробництва:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Цей список можна продовжувати безкінечно, оскільки кондитерські прилавки в супермаркетах щодня поповнюються чимось новеньким і привабливим. Більш корисні варіанти солодощів для дітей:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Слідкуйте за написами на етикетках! Продукти повинні мати максимально простий і зрозумілий вам склад. Найкраще, коли ви робите солодощі самостійно і точно знаєте, що їсть ваша дитина.
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