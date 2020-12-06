Солодке життя: дієтолог навчила вибрати правильні солодощі для дітей

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієтолог перерахувала корисні солодощі для малюків

Діти обожнюють солодощі, ми це знаємо і часто використовуємо солодке в якості заохочення і похвали: за хорошу поведінку, за оцінки в школі або просто "від великої любові". Такі прояви турботи дітям, на жаль, тільки шкодять і можуть зробити "ведмежу послугу" для здоров'я в майбутньому! Але, це не означає, що десертів дітям не можна абсолютно ніяких. Дієтолог Анна Белокоз перерахувала в Instagram солодкі табу для дітей і розповіла чим їх замінити.



Однозначно відмовляємо дітям в кондитерських виробах промислового виробництва:

печиво, крекери

пироги, кекси, мафіни, пончики, тістечка, торти

суміші для млинців

цукерки, шоколадки (особливо молочні та з різними солодкими наповнювачів)

шоколадні напої

пластівці для сніданку

солодощі, до складу яких входять замінники цукру, особливо синтетичні (сахарин, цикламат натрію)

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Цей список можна продовжувати безкінечно, оскільки кондитерські прилавки в супермаркетах щодня поповнюються чимось новеньким і привабливим. Більш корисні варіанти солодощів для дітей:

вівсяне печиво, приготоване вами

домашні батончики з сухофруктами, насінням (льону, кунжуту), горіхи (крім арахісу і кешью)

домашній йогурт

фрукти і сухофрукти

домашнє фруктове або молочне желе

лукум, зефір, пастила

щербет, фруктове морозиво

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Слідкуйте за написами на етикетках! Продукти повинні мати максимально простий і зрозумілий вам склад. Найкраще, коли ви робите солодощі самостійно і точно знаєте, що їсть ваша дитина.

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