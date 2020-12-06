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Солодке життя: дієтолог навчила вибрати правильні солодощі для дітей

Неділя 06 грудня 2020 08:38
Солодке життя: дієтолог навчила вибрати правильні солодощі для дітей
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Дієтолог перерахувала корисні солодощі для малюків

Діти обожнюють солодощі, ми це знаємо і часто використовуємо солодке в якості заохочення і похвали: за хорошу поведінку, за оцінки в школі або просто "від великої любові". Такі прояви турботи дітям, на жаль, тільки шкодять і можуть зробити "ведмежу послугу" для здоров'я в майбутньому! Але, це не означає, що десертів дітям не можна абсолютно ніяких. Дієтолог Анна Белокоз перерахувала в Instagram солодкі табу для дітей і розповіла чим їх замінити.

Однозначно відмовляємо дітям в кондитерських виробах промислового виробництва:

  • печиво, крекери
  • пироги, кекси, мафіни, пончики, тістечка, торти
  • суміші для млинців
  • цукерки, шоколадки (особливо молочні та з різними солодкими наповнювачів)
  • шоколадні напої
  • пластівці для сніданку
  • солодощі, до складу яких входять замінники цукру, особливо синтетичні (сахарин, цикламат натрію)

Солодке життя: дієтолог навчила вибрати правильні солодощі для дітей

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Цей список можна продовжувати безкінечно, оскільки кондитерські прилавки в супермаркетах щодня поповнюються чимось новеньким і привабливим. Більш корисні варіанти солодощів для дітей:

  • вівсяне печиво, приготоване вами
  • домашні батончики з сухофруктами, насінням (льону, кунжуту), горіхи (крім арахісу і кешью)
  • домашній йогурт
  • фрукти і сухофрукти
  • домашнє фруктове або молочне желе
  • лукум, зефір, пастила
  • щербет, фруктове морозиво

Солодке життя: дієтолог навчила вибрати правильні солодощі для дітей

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Слідкуйте за написами на етикетках! Продукти повинні мати максимально простий і зрозумілий вам склад. Найкраще, коли ви робите солодощі самостійно і точно знаєте, що їсть ваша дитина.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Надія Пахирко розповіла, як схуднути уві сні.

До речі, дієтолог Єва Шишова перерахувала три причини нестримної тяги до солодкого.

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