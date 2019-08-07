Скільки разів на день їсти для струкнуості: дієтолог дала вичерпну відповідь

Професійний дієтолог Альбіна Комісарова вирішила внести ясність у питання актуальне для всіх худющих і розповысти, скільки прийомів їжі в день вважає оптимальним для ефективної боротьби із зайвою вагою. Про це вона повыдала на своїй сторінці в Instagram.

Для прикладу експерт навела результати досліджень, які довели, що кількість прийомів їжі не впливають на результати схуднення.

"Скажу відразу, що проводилися дослідження, де порівнювали групи, які їли однакову кількість калорій, ось тільки одна група їла 3 рази в день, інша 5. Ніяких значущих відмінностей в результатах не виявлено. А це означає, що не так важливо скільки раз ви їсте, важливо, скільки ви їсте протягом дня і ЩО ви їсте", - пояснила дієтолог.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Фахівець поділилася важливими ямиз організації харчування для тих, хто худне:

Якщо ви вирішили знижувати вагу, їжте стільки ж разів, скільки ви їли до цього. Не треба придумувати собі додаткових прийомів їжі, щоб "розігнати обмін речовин", це так не працює.

Якщо раптом ви вирішили зробити харчування дробовим, то станете їсти маленькими порціями, отримуючи мало калорій. В результаті - постійний голод.

Якщо ви ніколи не снідали і вам не комфортно, то і не треба себе змушувати, обмежтеся склянкою води.

Вибирайте варіант, який підходить вам, який вписується в ваш графік і спосіб життя.

Головне - здорове харчування і фізична активність, а не кількість прийомів їжі!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

"Що стосується інсулінорезистентності, я поняття не маю звідки беруться рекомендації 3 рази в день, усі авторитетні наукові співтовариства регламентують те, що людина може їсти стільки разів, скільки їй потрібно, єдине, що краще робити прийоми їжі в один і той же час, так як у таких людей порушена 1 фаза секреції інсуліну", - зробила експерт важливу ремарку

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