За скільки годин до сну можна вечеряти: дієтолог дала вичерпну відповідь

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт назвала оптимальний інтервал між вечерею і відходом до сну

Питання про те, яке оптимальний час між останнім прийомом їжі і сном повинно пройти. Щоб лягти спати без докорів совісті і прокинуться без зайвих кіло, турбує всіх тих, що худнуть. Професійний дієтолог Світлана Фус вирішила розповісти на сторінці в Instagram, коли краще вечеряти і пояснити, чому варто дотримуватися інтервал озвучений.

Експерт зазначила, що останній прийом їжі перед походом в ліжко повинен бути за 3-4 години перед відходом до сну. І ось чому.



"Є дуже важливі гормони, які виробляються вночі - соматотропний гормон і мелатонін - гормон сну, які впливають на обмін речовин та утилізацію тих запасів жиру, які призначені на покриття енергетичних витрат під час сну", - пояснила фахівець.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вона нагадала, що під час сну організму продовжує функціонувати безупинно: працює серце, легені, печінка, нирки а також інші органи і системи. І на цю безперебійну роботу йде досить багато енергії, яку організм отримує з наших запасів.

"Якщо поїсти перед сном, особливо багато солодкої їжі, виділяється гормон інсулін, який поповнює наші запаси і зменшує вироблення соматотропного гормону і мелатоніну, які їх витрачають. Тому і потрібно їсти за 3-4 години до сну, щоб вночі і не заважати організму витрачати енергію", - підсумувала Фус.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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