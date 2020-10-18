Сіртуїнова дієта: дієтолог розповіла про новомодну схему харчування

Дієтологія не стоїть на місці, і постійно уми тих, хто худне розбурхує появи нових дієт і систем харчування, покликаних допомогти ефективно розлучитися із зайвими кіло. Одна з них – сіртуїнова дієта. Про те, що це таке і як вона працює розповіла на сторінці в Instagram дієтолог Ольга Безугла.

В 2016 році Ейдан Гоггінс і Глен Маттен випустили книгу під назвою "Дієта на Сіртфудах". Сіртфудами називають продукти, які стимулюють продукцію сіртуїнів в організмі.

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Сиіртуїни – це регулятори "мовчазної" інформації, особливий клас білків, які впливають на прояв генів, відповідальних за виділення енергії, молодість і... відмінний обмін речовин. У людини є 7 класів сіртуїнів.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

SIRT1 – самий вивчений сіртуїн. Виділяється в різних регіонах мозку, у печінці, підшлунковій залозі та в білій жировій тканині.

SIRT2 – виявлений в адипоцитах як білого, так і бурого жиру.

SIRT3 і 5 – присутні в печінці.

SIRT4 – є в клітинах Лангерганса підшлункової залози, що синтезують інсулін.

SIRT6 – виділяються в жировій, м'язовій і нервовій тканинах.

SIRT7 – виявляють в жировій тканині і серце.

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Чим корисні сіртуїни? Поки що найбільш вивчений сиртуїн – SIRT1. Він активується при різкому обмеженні калорій, діє як сенсорний регулятор енергії і допомагає клітинам виділяти АТФ і нікотинамід. Але на цьому його ефекти не закінчуються.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

При накопиченні сіртуїну:

Білий жир перетворюється на бурий. Це перетворення допомагає швидше позбутися кілограмів, оскільки бурий жир легше спалюється, коли нам потрібна енергія.

Знижується вироблення адипокіна – речовини, яка підсилює відчуття голоду і "налаштовує" організм на "жиронакопичення".

Підвищується чутливість клітин до інсуліну. SIRT1 допомагає контролювати вуглеводний і жировий обмін в печінці.

Зберігається м'язова тканина при обмеженні калорій (сіртуїни навіть збільшують м'язову масу).

Незважаючи на дані ефекти, сіртуїнова дієта поки не довела свою ефективність. Оскільки дієта зовсім "юна", немає великих досліджень, які порівнюють дію сіртфудів з іншими дієтами.

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Обов'язкова умова активації SIRT1 – різке обмеження калорійності раціону, тому позитивний ефект, який відзначають багато користувачів сіртуїнової дієти, може бути пов'язаний із загальним дефіцитом калорій, а не з самими сіртфудами.

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