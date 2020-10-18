Сіртуїнова дієта: дієтолог розповіла про новомодну схему харчування

Дієтолог розкрила тонкощі новомодної "молодої" дієти
Дієтологія не стоїть на місці, і постійно уми тих, хто худне розбурхує появи нових дієт і систем харчування, покликаних допомогти ефективно розлучитися із зайвими кіло. Одна з них – сіртуїнова дієта. Про те, що це таке і як вона працює розповіла на сторінці в Instagram дієтолог Ольга Безугла.
В 2016 році Ейдан Гоггінс і Глен Маттен випустили книгу під назвою "Дієта на Сіртфудах". Сіртфудами називають продукти, які стимулюють продукцію сіртуїнів в організмі.
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Сиіртуїни – це регулятори "мовчазної" інформації, особливий клас білків, які впливають на прояв генів, відповідальних за виділення енергії, молодість і... відмінний обмін речовин. У людини є 7 класів сіртуїнів.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
SIRT1 – самий вивчений сіртуїн. Виділяється в різних регіонах мозку, у печінці, підшлунковій залозі та в білій жировій тканині.
SIRT2 – виявлений в адипоцитах як білого, так і бурого жиру.
SIRT3 і 5 – присутні в печінці.
SIRT4 – є в клітинах Лангерганса підшлункової залози, що синтезують інсулін.
SIRT6 – виділяються в жировій, м'язовій і нервовій тканинах.
SIRT7 – виявляють в жировій тканині і серце.
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Чим корисні сіртуїни? Поки що найбільш вивчений сиртуїн – SIRT1. Він активується при різкому обмеженні калорій, діє як сенсорний регулятор енергії і допомагає клітинам виділяти АТФ і нікотинамід. Але на цьому його ефекти не закінчуються.
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Ілюстративне фото (www.pexels.com)
При накопиченні сіртуїну:
Незважаючи на дані ефекти, сіртуїнова дієта поки не довела свою ефективність. Оскільки дієта зовсім "юна", немає великих досліджень, які порівнюють дію сіртфудів з іншими дієтами.
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Обов'язкова умова активації SIRT1 – різке обмеження калорійності раціону, тому позитивний ефект, який відзначають багато користувачів сіртуїнової дієти, може бути пов'язаний із загальним дефіцитом калорій, а не з самими сіртфудами.
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