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Шоколад при схудненні: дієтолог відповіла на хвилюючі питання

Lite » Їжа 05.09.2019 - 14:57
Шоколад при схудненні: дієтолог відповіла на хвилюючі питання
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієтолог розповіла всю правду про шоколад

Навколо питання про вживання шоколаду в період схуднення ходять легенди. Одні фахівці радять виключити солодощі, інші – обирати і вживати з розумом. Экксперт по правильному харчуванню Катя Медушкина, яка перерахувала наслідки жиру на животі, розповіла, як правильно вырать шоколад і яку денну норму ласощі можна вживати без шкоди для фігури.

Чим краще якість шоколаду, тим яскравіше його смак і більше корисних властивостей у ньому збережено.

До складу входять флавоноїди какао — антиоксиданти, які підвищують опірність організму до зовнішніх шкідливих факторів і впливають на виробництво окису азоту, істотно поліпшує кровообіг.

Шоколад при схудненні: дієтолог відповіла на хвилюючі питання

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Поліфеноли у складі ласощі сприятливо впливають на серцево-судинну систему. Міститься в шоколаді амінокислота триптофан стимулює вироблення в нашому організмі ендорфіну - гормону задоволення. Кофеїн тонізує. Фенілетиламін стимулює роботу мозку.

Темний чи молочний? Беремо чорний шоколад з вмістом какао >60%. Головні його компоненти — це терте какао (або порошок) і какао-масло, в ньому майже немає цукру. Саме тому ми можемо собі його дозволити. Але пам'ятайте, що все одно це не дієтичний продукт, а альтернатива іншим солодощам.

Шоколад при схудненні: дієтолог відповіла на хвилюючі питання

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Білий і молочний шоколад краще обходити стороною. У них присутня максимальна кількість цукрової пудри і синтетичний ванілін. Прості вуглеводи швидко відкладаються на ваших боках і провокують апетит.

Звертайте уваги на жири і масло в складі. Натуральне масло какао дороге і примхлива в зберіганні, тому часто виробники замінюють його дешевими аналогами - модифікованими жирами (транс-жирами, маргарином або пальмовою олією), канцерогенний ефект яких доведений багатьма дослідженнями.

Шоколад при схудненні: дієтолог відповіла на хвилюючі питання

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

І найважливіше питання - скільки? Можна з'їдати 15 грамів у першій половині дня через 10-20 хвилин після основного прийому їжі. Зверніть увагу - шоколад ми не жуємо, а розсмоктуємо. Однією шматочки гіркого шоколаду без цукру вам вистачить на кілька хвилин задоволення.

Нагадаємо, що дієтолог Наталія Макієнко перерахувала продукти для красивої шкіри.

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