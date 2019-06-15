Що з'їсти, щоб схуднути: топ-20 корисних перекусів

Якщо ви худнете або просто боїтеся набрати зайве через шкідливі перекуси, варто переглянути список того, що ви "перехоплюєте" між основними прийомами їжі. На своїй сторінці в Instagram дієтолог Наталія Кошкіна запропонувала кілька варіантів корисних і здорових перекусів, які не нашкодять фігурі.

"Відсутність плану - це планування невдачі. Це стосується всіх сфер життя. І харчування – не виняток. Коли я намагалася налагодити своє харчування, переді мною постійно поставало питання, що б таке з'їсти, щоб схуднути або перебити гостре почуття голоду до основного прийому їжі? Особливо в авральні дні, коли навіть подумати про їжу немає коли, не те щоб стояти біля плити. Спеціально для таких днів я написала варіанти здорових перекусів, які не займуть багато часу, але відмінно наситять", - поділилася експерт.

Топ-20 корисних перекусів:

Яблуко+ 1 ст. л. арахісової пасти (без добавок!)

Селера + 2 ст. л. хумуса

Цільно-зерновий хлібець+шматок м'яса+листя салату

Грецький йогурт+ягоди+горішки

Ілюстративне фото (pexels.com)

½ авокадо+сіль+базилік

Банан + 1ст.л. тахін+кориця

½ грейпфрута + кокос.стружка+кориця

Сир + ягоди

Молоко (будь-яке) + 2 ст. л. граноли

Ілюстративне фото (pexels.com)

1 шматок цільно-зернового хліба+тахинии 1 ст. л. + мед 1 ч. л.

Смузі

Домашні протеїнові батончики

Маслини + 2 ст. л. сиру фета

Листя латуку + тофу

Яблуко + горішки

Ілюстративне фото (pexels.com)

Варене яйце + огірок

Пудинг з чіа

Ілюстративне фото (pexels.com)

Свіжі ягоди + кокос

Овочі + гуакамоле

Помідор + моцарелла + базилік

Ілюстративне фото (pexels.com)

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