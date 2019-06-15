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Що з'їсти, щоб схуднути: топ-20 корисних перекусів


Їх швидко і легко приготувати і вони не нашкодять фігурі

Якщо ви худнете або просто боїтеся набрати зайве через шкідливі перекуси, варто переглянути список того, що ви "перехоплюєте" між основними прийомами їжі. На своїй сторінці в Instagram дієтолог Наталія Кошкіна запропонувала кілька варіантів корисних і здорових перекусів, які не нашкодять фігурі.

"Відсутність плану - це планування невдачі. Це стосується всіх сфер життя. І харчування – не виняток. Коли я намагалася налагодити своє харчування, переді мною постійно поставало питання, що б таке з'їсти, щоб схуднути або перебити гостре почуття голоду до основного прийому їжі? Особливо в авральні дні, коли навіть подумати про їжу немає коли, не те щоб стояти біля плити. Спеціально для таких днів я написала варіанти здорових перекусів, які не займуть багато часу, але відмінно наситять", - поділилася експерт.

Топ-20 корисних перекусів:

  • Яблуко+ 1 ст. л. арахісової пасти (без добавок!)
  • Селера + 2 ст. л. хумуса
  • Цільно-зерновий хлібець+шматок м'яса+листя салату
  • Грецький йогурт+ягоди+горішки

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • ½ авокадо+сіль+базилік
  • Банан + 1ст.л. тахін+кориця
  • ½ грейпфрута + кокос.стружка+кориця
  • Сир + ягоди
  • Молоко (будь-яке) + 2 ст. л. граноли

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • 1 шматок цільно-зернового хліба+тахинии 1 ст. л. + мед 1 ч. л.
  • Смузі
  • Домашні протеїнові батончики
  • Маслини + 2 ст. л. сиру фета
  • Листя латуку + тофу
  • Яблуко + горішки

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • Варене яйце + огірок
  • Пудинг з чіа

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • Свіжі ягоди + кокос
  • Овочі + гуакамоле
  • Помідор + моцарелла + базилік

Ілюстративне фото (pexels.com)

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