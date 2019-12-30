Сервірування і посуд: дієтолог поділилася таємними способами перехитрити апетит на свято

Новорічна ніч сповнена не тільки магії, але і гастрономічних спокус, адже столи ломляться від смачних і поживних страв, а рука сама тягнеться за ще одним шматочком ласощі. Так, і з алкоголем у свято треба бути акуратніше і дотримуватися основних правил вживання спиртних напоїв, щоб ранок 1 січня видався добрим. А про те, до яких хитрощів варто вдатися тим, хто худне під час підготовки до новорічної ночі розповіла на сторінці в Instagram дієтолог Крістіна Лобановська.

Ось сидиш на правильному харчуванні або на дієті і тут - Новий Рік! Салати відрами, алкоголь 4-5 днів поспіль. Що робити? Святкувати, але розумно.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Топ-4 секретних способу не зірватися в новорічну ніч:

Не ходіть голодними перед святом. Їсти потрібно часто, маленькими порціями, а також пити багато чистої води. Дотримуйтесь здорове харчування: кисломолочні нежирні продукти, відварне або запечене м'ясо, риба, а також багато овочів і фруктів повинні бути в звичайному щоденному раціоні.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Пальчики оближеш: дієтолог поділилася рецептами смачних низькокалорійних новорічних страв

Прикраса і сервірування столу. Ви повинні розуміти, що не лише ялинка та гірлянда на вікні вважається атрибутом свята, але і те, у якому вигляді подаються страви. На тарілках викладіть нарізані овочі у формі ялинки, або виріжте з помідорів красиві квіти. Використовуйте такі прикраси також при подачі салатів, гарнірів та інших страв. Найбільш використовуваним матеріалом нехай служить свіжа зелень. Чим більше, тим краще.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ставте маленький посуд на стіл. Чим менше тарілочка, тим менше будуть порції. Це допоможе візуально збільшити кількість знаходиться в ній їжі і не переїдати. Використовуйте свічки, намистини, маленькі бантики. Вони будуть створювати святкову атмосферу ще більше.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Готуйте правильні страви. На сьогоднішній момент існує безліч альтернатив обридлому жирногму Олів'є, оселедцю під шубою і іншим салатів. Зробіть канапе з червоною рибою, салат Капрезе, овочеві та фруктові салати. Більшість таких салатів заправляють оливковою олією, натуральним несолодким йогуртом або нежирною сметаною. Також використовуються в них морепродукти, сир різних сортів і нежирне м'ясо індички або курки.

Раніше дієтолог Ольга Усенко дала пораду, як харчуватися перед новорічним застіллям і підготувати організм до святкової ночі.