Сервірування і посуд: дієтолог поділилася таємними способами перехитрити апетит на свято

Новорічна ніч сповнена не тільки магії, але і гастрономічних спокус, адже столи ломляться від смачних і поживних страв, а рука сама тягнеться за ще одним шматочком ласощі. Так, і з алкоголем у свято треба бути акуратніше і дотримуватися основних правил вживання спиртних напоїв, щоб ранок 1 січня видався добрим. А про те, до яких хитрощів варто вдатися тим, хто худне під час підготовки до новорічної ночі розповіла на сторінці в Instagram дієтолог Крістіна Лобановська.
Ось сидиш на правильному харчуванні або на дієті і тут - Новий Рік! Салати відрами, алкоголь 4-5 днів поспіль. Що робити? Святкувати, але розумно.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Топ-4 секретних способу не зірватися в новорічну ніч:
- Не ходіть голодними перед святом. Їсти потрібно часто, маленькими порціями, а також пити багато чистої води. Дотримуйтесь здорове харчування: кисломолочні нежирні продукти, відварне або запечене м'ясо, риба, а також багато овочів і фруктів повинні бути в звичайному щоденному раціоні.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Пальчики оближеш: дієтолог поділилася рецептами смачних низькокалорійних новорічних страв
- Прикраса і сервірування столу. Ви повинні розуміти, що не лише ялинка та гірлянда на вікні вважається атрибутом свята, але і те, у якому вигляді подаються страви. На тарілках викладіть нарізані овочі у формі ялинки, або виріжте з помідорів красиві квіти. Використовуйте такі прикраси також при подачі салатів, гарнірів та інших страв. Найбільш використовуваним матеріалом нехай служить свіжа зелень. Чим більше, тим краще.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
- Ставте маленький посуд на стіл. Чим менше тарілочка, тим менше будуть порції. Це допоможе візуально збільшити кількість знаходиться в ній їжі і не переїдати. Використовуйте свічки, намистини, маленькі бантики. Вони будуть створювати святкову атмосферу ще більше.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
- Готуйте правильні страви. На сьогоднішній момент існує безліч альтернатив обридлому жирногму Олів'є, оселедцю під шубою і іншим салатів. Зробіть канапе з червоною рибою, салат Капрезе, овочеві та фруктові салати. Більшість таких салатів заправляють оливковою олією, натуральним несолодким йогуртом або нежирною сметаною. Також використовуються в них морепродукти, сир різних сортів і нежирне м'ясо індички або курки.
Раніше дієтолог Ольга Усенко дала пораду, як харчуватися перед новорічним застіллям і підготувати організм до святкової ночі.