RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Саша Грей показала свій український борщ. Клопотенко оцінив

Автор: Анна Кисельова

Колишня зірка фільмів для дорослих Саша Грей раніше пробувалася в діджеїнгу. Зараз знаменитість пробується в якості кулінарної блогера і готує страви різних країн світу. На цей раз 33-річна екс-порнозірка приготувала український борщ. Рецепт за яким готувала дівчина оцінив знаменитий український шеф-кухар Євген Клопотенко.

Свій коментар український кухар залишив під публікацією Саші Грей у Facebook.

У своєму блозі Youtube дівчина опублікувала процес приготування борщу.

"Борщ – це український суп, але дуже поширений у російській та українській кухні", – каже актриса.

Дівчина встановила дві камери та стала демонструвати, як вона нарізає інгредієнти та готує знаменитий слов'янський суп. В кінці вона покуштувала страву, що вийшла – результат її більш ніж влаштував.

В коментарях у Facebook під посиланням на новий випуск в блозі кулінарні здібності актриси вирішив оцінити й знаменитий український шеф-кухар Євген Клопотенко.

"Саша, в тебе все відмінно, але борщ – це українська страва", – написав у коментарях Клопотенко.

Деякі ж відзначили, що рецепт приготування борщу, продемонстрований Сашею, не є традиційним.

Скріншот (facebook.com/SashaGrey)

Нагадаємо, що раніше українська пенсіонерка розсекретила рецепт найвідомішого у світі борщу. Її рецепт опублікував The New York Times.

До цього відомий український кулінар і переможець "Майстер шеф" Євген Клопотенко поділився рецептом справжнього українського борщу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України актрисарецептЕвгений Клопотенкоборщ
Читайте також
Українська пенсіонерка розсекретила рецепт самого відомого у світі борщу
Прогноз погоди