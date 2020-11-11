Найпопулярніші дієти для схуднення: гід від дієтолога

Дієтолог розповіла про найбільш популярні дієти
Велика кількість різних дієт і схем харчування здатне ввести новачка в роздуми, вибираючи, яку з них використовувати для схуднення. Про ключові моменти і головні відмінності різноманітних методик харчування на своїй сторінці в Instagram розповіла дієтолог Єва Шишова.
Експерт вирішила коротко розповісти про найпопулярніші дієти, їх особливості та принципи роботи:
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Низько вуглеводна дієта – менше вуглеводів, більше білків і жирів
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Кето-дієта – майже немає вуглеводів, трохи білків, переважно жири
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Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Низькожирова – уникнення жирів, переважно білки і вуглеводи
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Періодичне/інтервальне голодування – їсти можна лише кілька годин
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Зважування всього – підрахунок калорій
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Палеолітична дієта – тільки "палеолітичні" продукти, виключення бобових, зернових, молочних продуктів, картоплі, цукру і солі
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Ілюстративне фото (фото: instagram.com/dietolog_prof)
Принцип дії всіх цих дієт один — дефіцит калорій.
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Не потрібно "вигадувати велосипед". Якщо хочете стати стрункіше, головне правило — це створити дефіцит калорій. І немає тут жодних таємниць.
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Кращим варіантом є "комфортне", збалансоване, правильне харчування, яке буде не сильно відрізнятися від вашого звичного, щоб, коли дієта закінчилася, у вас не було набору ваги через зрив. Тобто харчування потрібно змінювати поступово, а не різко переходити зі смаженої картоплі на броколі.
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