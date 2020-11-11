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Діти

Найпопулярніші дієти для схуднення: гід від дієтолога

Автор: Ольвія Агаркова

Дієтолог розповіла про найбільш популярні дієти

Велика кількість різних дієт і схем харчування здатне ввести новачка в роздуми, вибираючи, яку з них використовувати для схуднення. Про ключові моменти і головні відмінності різноманітних методик харчування на своїй сторінці в Instagram розповіла дієтолог Єва Шишова.

Експерт вирішила коротко розповісти про найпопулярніші дієти, їх особливості та принципи роботи:

Низько вуглеводна дієта – менше вуглеводів, більше білків і жирів

Кето-дієта – майже немає вуглеводів, трохи білків, переважно жири


Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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Низькожирова – уникнення жирів, переважно білки і вуглеводи

Періодичне/інтервальне голодування – їсти можна лише кілька годин

Зважування всього – підрахунок калорій

Палеолітична дієта – тільки "палеолітичні" продукти, виключення бобових, зернових, молочних продуктів, картоплі, цукру і солі


Ілюстративне фото (фото: instagram.com/dietolog_prof)

Принцип дії всіх цих дієт один — дефіцит калорій.

Не потрібно "вигадувати велосипед". Якщо хочете стати стрункіше, головне правило — це створити дефіцит калорій. І немає тут жодних таємниць.

Кращим варіантом є "комфортне", збалансоване, правильне харчування, яке буде не сильно відрізнятися від вашого звичного, щоб, коли дієта закінчилася, у вас не було набору ваги через зрив. Тобто харчування потрібно змінювати поступово, а не різко переходити зі смаженої картоплі на броколі.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Комісарова розкрила правду про кокосове масло і масло гхі.

До речі, дієтолог Ольга Безугла розповіла про користь рослинного молока.

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