Цукор та схуднення: дієтолог розвінчала популярні міфи

Цукор - саме велике "але" в схудненні кожної жінки. Тема завжди актуальна, але встигла обрости міфами. Дієтолог Вікторія Кляуз, яка раніше розповіла, чим можна замінити шкідливу їжу, на своїй сторінці в Instagram вирішила розглянути найпопулярніші з них і розкрити, де правда, а де вигадка.

Топ міфи про цукор при схудненні:

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Мозку потрібна "глюкозка"

Топове виправдання моїх пацієнтів, у яких на 3-4 день пп починається "цукрова ломка". Вірно, мозку потрібна глюкоза - постійно. Тому в клітинах є спеціальні рецептори, які "в будь-якому випадку" отримують свою порцію цукру - незалежно від того спите ви, "розумово працюєте" або нервуєте.

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Треба прибирати не лише цукор, а й фрукти з молочкою

Магазинні цукри, які додані в їжу промисловим шляхом - завжди в надлишку і шкідливі. Фруктоза в яблуці або лактоза в склянці молока - не дуже вплине на ваше схуднення. Не забувайте, що природні цукри знаходяться в "компанії" мікроелементів, вітамінів і клітковини. Тому, виключивши фрукти і молочку, ви позбавляєте себе і корисностей.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Прибрала цукор і все?

Вихідна помилка багатьох - зменшити основну порцію в два рази, щоб був десерт. Коли ж десерти виключаються, залишається голод і "я не наїлася, чогось не вистачає". Голод можна терпіти пару днів-тиждень, а потім буде зрив на той самий цукор. Тому не забувайте про білок і корисні жири.

Якщо їсти багато цукру - буде цукровий діабет

Не зовсім так. Надлишок цукру призводить до накопичення жиру, а зайва вага сприяє порушенню вуглеводного обміну і появі цукрового діабету. Але існує і ряд інших факторів.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Замість цукру можна використовувати замінники

Можна, але замінивши один цукор на "інший", ви не позбавитеся від цукрової "залежності". Це самообман. А ось якщо поступово зменшувати кількість і в підсумку повністю прибрати цукор, то користі буде більше. Адже в такому випадку навіть на "угамування цукрової тяги" вам знадобиться набагато менше, ніж в часи, коли ви використовували цукрозамінники. Вашим рецепторам буде достатньо буквально невеликого шматочка солодощі.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Замість цукру можна використовувати сироп агави, мелясу, патоку, кукурудзяний сироп, мед

Можна - але це той же цукор. Це далеко не "безкалорійні" продукти, у всьому повинна бути міра.

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Якщо прибрати цукор - то можна схуднути

Починати потрібно з промислових цукрів, мінімізувати або виключити їх повністю. Часто тільки завдяки цьому можливо схуднути. Але іноді потрібен повний перегляд харчування і вихід на абсолютно інший раціон.

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