Режим дня і харчування на карантині: дієтолог вказала на важливі нюанси

Карантин вносить зміни в звичний ритм кожного, але цей період важливо провести правильно, з користю для здоров'я. Важливо дотримуватися правил, які допоможуть правильно організувати час і сформувати здоровий режим дня. Дієтолог Лора Філіппова розповіла в Instagram про важливих складових каратинных буднів і режимі харчування в період самоізоляції.

Лінь - це, звичайно, непогано, але в розумній кількості. Режим дня і харчування дуже важливі для злагодженої роботи нашого організму, балансу гормонів і гарного самопочуття. Тому слід дотримуватися правильного режиму навіть на карантині:

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Налагодьте сон

Не варто на карантині перетворюватися на 100% сову! Лягайте спати до 23:00-23:30 та вставайте до 8:00-8:30. Дуже лояльний графік, правді ж? Нормальний сон по біологічним годиннику - це красива шкіра, енергія, адекватна харчова поведінка.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Режим харчування

Організм любить, коли ми передбачувані! Тоді він максимально ефективний. Зараз у вас немає відмазок, чому ви не можете їсти по годинах. Складіть собі режим. Враховуйте, що оптимально мінімальні перерви між їжею - 3-3,5 години.

Сніданок - протягом години після пробудження

Вечеря - за 3-4 години до сну, але не пізніше 20:00

Обід - на екваторі дня.

Якщо не можеш не жувати - заплануй перекус. Один або 2 максимум, але не більше!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Не варто забувати, що імунітет – це також здорова система травлення і кишківник. Мікрофлора кишківника здатна впливати на те, які продукти нам хочеться з'їсти, як часто, провокувати на солоденьке і навіть може керувати нашим настроєм. Якісне харчування + фізична активність + достатньо води = здоровий мікробіом.

Багато простих цукрів і сильно обробленої їжі + мало клітковини і води + недолік фізичної активності = погана мікрофлора і зниження якості життя. Щоб оздоровити мікрофлору кишечника, знадобитися від 2-3 місяців і до року.

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