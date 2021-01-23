Рецепт ідеального салату для схуднення від стрункої української співачки: смакуйте з користю

Оля Цибульська поділилася рецептом смачного салату для схуднення (фото: instagram.com/cybulskaya)

Популярна українська співачка Оля Цибульська, яка під час карантину схудла майже на 14 кг, поділилась оригінальним рецептом салату, який допоможе розвантажити організм та скинути зайві кілограми.

"Сьогодні ми приготуємо страву, яка трохи розвантажить нас після всіх різдвяних свят. Це один із тих салатів, який допомагає тримати себе в формі, адже на 100 грамів страви буквально 124 калорії", – коментує Оля Цибульська у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Для салату за рецептом зірки знадобляться:

слабосолона червона риба – 100 г

апельсин – 150 г

твердий сир – 50 г

оливки – 30 г

сметана 15% – 2 столова ложка

червона ікра – 1 чайна ложка

Щоб повторити улюблену страву Цибульської, потрібно:

нарізати слабосолону червону рибу, оливки та апельсин

натерти сир

змішати всі інгредієнти

заправити це все сметаною.

Готовий салат викласти на тарілку і прикрасити залишками тертого сиру і червоною ікрою. Смакуйте з користю для здоров’я та фігури!

Оля Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)

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