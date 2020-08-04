Роздільне харчування для схуднення і здоров'я: дієтолог розкрила всю правду про популярну схему

Метод роздільного харчування – досить популярна схема, якої дотримуються ті, хто худне, а її принципи лежать в основі їх раціону. Але всі вони насправді "працюють" і варто вдаватися до такої дієті розповіла в Instagram дієтолог Тетяна Лакуста.

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Роздільне харчування(РП) - псевдонаукова теорія, яку не визнають вчені та лікарі. Принципи РП встановив натуропат Шелтон, який не був лікарем, закінчив факультет физкульттерапии, збагатився за рахунок того, що його дієта поширилася серед зірок Голлівуду, але за життя неодноразово заарештовувався і платив штрафи через смерть його "пацієнтів".

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Поширені міфи РП:

їсти фрукти на голодний шлунок

не комбінувати вуглеводи і білки

розділяти їжу по pH: лужна, кислотна, нейтральна

не змішувати види білка в прийомі їжі

не їсти диню/кавун і молочне з іншими продуктами

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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Базові твердження РП:

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Різна їжа перетравлюється різними ферментами, тому їх треба їсти в різний час, інакше призведе до хвороб шлунково-кишкового тракту і їжа не перетравиться.

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А насправді:

Міф. Травні ензими є сумішами і завжди виділяються під кожен нутрієнт одночасно починаючи з ротової порожнини і закінчуючи кишечником.

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В природі практично немає "чистих" за складом продуктів. Білки, жири і вуглеводи змішані в різних пропорціях, наприклад, на 100 гр спагетті, нібито "чисто вуглеводного" продукту є близько 11 гр білка.

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Міф. Не можна змішувати продукти з різним pH, інакше вони будуть погано перетравлюватися і гнити в кишечнику.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

ШКТ складається з "поверхів", які підтримують різний pH, і продукти не можуть зламати цю систему. Наприклад, у шлунку pH 1,5-2, після їжі він підвищується до 5, потім організм реагує на зміщену кислотність і вирівнює її до норми.

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Якби комбінація кукурудзи з м'ясом змогла зламати роботу ШКТ, думаю, ми б вимерли ще на початку еволюції і у людства не було б шансів.

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Від змішаного живлення можна отримати навпаки плюси:

Комбінація кислих фруктів (вітамін С) з м'ясом покращує всмоктування з нього заліза в кишечнику, що є гарним ефектом і суперечить "правилам" РП.

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Для засвоєння каротиноїдів з шпинату, помідорів, гарбуза потрібні жири і поєднуючи їх в одному прийомі їжі досягається велика користь.

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