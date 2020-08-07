Розбір помилок: дієтолог пояснила, чому не виходить схуднути на правильному харчуванні

Харчування відіграє першорядну роль у контролі ваги. Але, зважаючи на надлишку інформації, поняття "правильно" багато хто не розуміє правильно. Точніше так: правильно для людини, яка знижує вагу, і правильно для того, хто її підтримує або набирає – це різне "правильно". Дієтолог Олена Коготкова розповіла, чому не вдається схуднути на правильному харчуванні і які помилки роблять ті, хто вважає, що дотримується здорового меню.

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При зниженні ваги ми впираємося в енергію. Часто люди з морбідним ожирінням сильно турбуються через "хороші" жирів. Авокадо, сьомга, горіхи, олія – це все правильне і корисне, але не тоді, коли "хата горить".

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Далі – будь-яке правильне може за кількістю калорій дати фору "не правильному". Навіть самі "хороші" калорії знайдуть, де припаркуватися: надлишок глюкози - у жировому депо, фруктоза – в печінці. Якщо вперлися в стіну, просто порахуйте калорійність раціону.

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Теж важливо: "правильні" страви в кафе і супермаркеті. Найчастіше кухарі ніяк не нутриціології і "грішать" надлишком олії. спецій та солі.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Лора Філіппова розповіла, який перерва між прийомами їжі можна вважати оптимальним. Також вона розповіла. що заважає перейти на здорове харчування і чому складно відмовитися від "запрещенки".