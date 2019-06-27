Як розрахувати оптимальні порції при схудненні: дієтолог поділилася шпаргалкою

Професійний дієтолог Крістіна Лобановська переконана, що розмір порцій залежить від кількості прийомів їжі протягом дня. На сторінці в Instagram вона навела приклади меню і розповіла про тонкощі грамотно складеного раціону для бажаючих схуднути.

Зазвичай можна визначити на око розмір порції, але краще дотримуватися певної схеми, яка не дозволить з'їсти зайвого і контролювати розмір страв.

Скільки потрібно їсти, щоб схуднути при при чотириразовому харчуванні:

на сніданок можна з'їсти 350-400 грам їжі,

на другий прийом їжі - до 800 грам,

на третій - до 300 грам,

на четвертий - 400 грам.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Порція для схуднення при пятиразовом харчуванні:

на сніданок можна з'їсти 350-400 грам їжі,

на другий сніданок - 150-200 грам,

на обід - до 800 грам,

на полуденок - 150-200 грам,

на вечерю - до 400 грам.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

І, нарешті, при шестиразовому харчуванні кількість споживаної їжі на

кожен прийом не повинна перевищувати 250-300 грам. Зауважте, у зазначений прийом їжі включається і рідина.

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