Як розрахувати оптимальну швидкість схуднення: експерт поділилася шпаргалкою

Експерт розповіла, на скільки кіло можна схуднути без шкоди для здоров'я
Всім худне хочеться швидше оцінити результат і побачити суттєві зміни у фігурі. Але швидко не значить добре, особливо, коли мова йде про зниження ваги. Як швидко можна схуднути, на скільки і яка швидкість втрати лиишних кіло — нормальна? На ці питання в Instagram відповіла експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкина, яка раніше розповіла, чим загрожують експрес-дієти.
Щоб схуднути, зберегти результат і не заробити проблеми зі здоров'ям, потрібно дотримуватися правильної швидкості зниження ваги. І ця швидкість - 400-700 г в тиждень. А зовсім не 3 кг, як нам хотілося б.
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В перший тиждень-два на здоровому раціоні втрата кілограмів і сантиметрів може бути досить помітною. Тому що тканини відпускають зайву воду, йдуть затримку рідини. Кишечник очищається завдяки появі в раціоні клітковини. Тому можна втратити 2-4 кг за тиждень (залежно від початкового ваги).
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Але потім ваш організм переходить в режим нормального жироспалювання. І коли йде 200-300 г на тиждень - це вже чистий жир!
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Щоб схуднути на значну кількість кг, потрібен час! Візьміть навіть спортсменів. Вони не сушаться за місяць, цей процес займає близько півроку. Що ж говорити про звичайних людей!
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
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