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Працює чи ні? Дієтолог розповіла про особливості середземноморської дієти

Lite » Їжа 14.02.2019 - 16:11
Працює чи ні? Дієтолог розповіла про особливості середземноморської дієти
Ілюстративне фото (unsplash.com)

Основу дієти складає рослинна їжа

Популярний дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше розвіяла міфи про роздільне харчування, вирішила поділитися з охочими схуднути особливостями різних дієт і систем харчування. На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, чи є ефективною поширена у всьому світі середземноморська дієта, а також вказала на її особливості.

За словами експерта, ця дієта - з тих, що дійсно працюють.

Вона з'явилася завдяки американському лікарю Анселу Кіз, який пов'язав середземноморський тип живлення зі зниженим ризиком виникнення серцево-судинних захворювань. З 1958 по 1970 рік проводилося Seven Country Study, де спостерігалися понад 12000 чоловік у віці 40-59 років і було доведено, що народи Середземноморського басейну рідше вмирали від інфаркту.

Працює чи ні? Дієтолог розповіла про особливості середземноморської дієти

Фото: (unsplash.com)

У чому сенс дієти:

  • основа дієти - рослинна їжа: фрукти, овочі, зернові, бобові, горіхи, насіння
  • риба/морепродукти не менше 2 разів на тиждень
  • птах/яйця/молочні продукти приблизно 1-3 рази на тиждень
  • червоне м'ясо/солодощі - 2-4 рази на місяць
  • при цьому важливо віддавати перевагу чистій воді
  • вино опціонально, необхідності немає

Перевагу віддаємо рослинним жирам: масла, оливки, горіхи і насіння, авокадо

Працює чи ні? Дієтолог розповіла про особливості середземноморської дієти

Фото: (instagram.com/doctor_komissarova)

Зверніть увагу, що важливий не тільки тип харчування, але і щоденна фізична активність

Що підтвердили дослідження:

  • зниження маси тіла і ризику виникнення інсульту
  • зниження холестерину
  • зниження артеріального тиску та рівня глюкози крові
  • зниження ризику розвитку депресії і ризику розвитку раку грудей

Які плюси середземноморської дієти:

  • Нічого не треба рахувати
  • Ситно і смачно
  • Можна вибирати улюблені продукти
  • Можна застосовувати все життя, підходить практично всім

Працює чи ні? Дієтолог розповіла про особливості середземноморської дієтиПрацює чи ні? Дієтолог розповіла про особливості середземноморської дієти

Фото: (unsplash.com)

Які недоліки:

  • вимагає фінансових витрат, риба нині дорога і якість не скрізь відмінна
  • можлива нестача кальцію в раціоні, потрібно грамотне планування

Нагадаємо, дієтолог Альбіна Комісарова назвала підступні звички, які заважають скинути вагу.

До речі, українська телеведуча, фітнес-тренер і експерт по схудненню Аніта Луценко, яка запустила челендж для своїх підписників - 14 днів без солодкого, розповіла, що можна їсти при відмові від солодкого.

Золота хурма: дієтолог вказала на важливі особливості популярного фрукта Дієтолог розвіяла міфи про роздільне харчування
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