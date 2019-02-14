Працює чи ні? Дієтолог розповіла про особливості середземноморської дієти

Основу дієти складає рослинна їжа
Популярний дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше розвіяла міфи про роздільне харчування, вирішила поділитися з охочими схуднути особливостями різних дієт і систем харчування. На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, чи є ефективною поширена у всьому світі середземноморська дієта, а також вказала на її особливості.
За словами експерта, ця дієта - з тих, що дійсно працюють.
Вона з'явилася завдяки американському лікарю Анселу Кіз, який пов'язав середземноморський тип живлення зі зниженим ризиком виникнення серцево-судинних захворювань. З 1958 по 1970 рік проводилося Seven Country Study, де спостерігалися понад 12000 чоловік у віці 40-59 років і було доведено, що народи Середземноморського басейну рідше вмирали від інфаркту.
Фото: (unsplash.com)
У чому сенс дієти:
Перевагу віддаємо рослинним жирам: масла, оливки, горіхи і насіння, авокадо
Фото: (instagram.com/doctor_komissarova)
Зверніть увагу, що важливий не тільки тип харчування, але і щоденна фізична активність
Що підтвердили дослідження:
Які плюси середземноморської дієти:
Фото: (unsplash.com)
Які недоліки:
Нагадаємо, дієтолог Альбіна Комісарова назвала підступні звички, які заважають скинути вагу.
До речі, українська телеведуча, фітнес-тренер і експерт по схудненню Аніта Луценко, яка запустила челендж для своїх підписників - 14 днів без солодкого, розповіла, що можна їсти при відмові від солодкого.