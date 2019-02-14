Працює чи ні? Дієтолог розповіла про особливості середземноморської дієти

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Основу дієти складає рослинна їжа

Популярний дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше розвіяла міфи про роздільне харчування, вирішила поділитися з охочими схуднути особливостями різних дієт і систем харчування. На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, чи є ефективною поширена у всьому світі середземноморська дієта, а також вказала на її особливості.

За словами експерта, ця дієта - з тих, що дійсно працюють.

Вона з'явилася завдяки американському лікарю Анселу Кіз, який пов'язав середземноморський тип живлення зі зниженим ризиком виникнення серцево-судинних захворювань. З 1958 по 1970 рік проводилося Seven Country Study, де спостерігалися понад 12000 чоловік у віці 40-59 років і було доведено, що народи Середземноморського басейну рідше вмирали від інфаркту.

Фото: (unsplash.com)

У чому сенс дієти:

основа дієти - рослинна їжа: фрукти, овочі, зернові, бобові, горіхи, насіння

риба/морепродукти не менше 2 разів на тиждень

птах/яйця/молочні продукти приблизно 1-3 рази на тиждень

червоне м'ясо/солодощі - 2-4 рази на місяць

при цьому важливо віддавати перевагу чистій воді

вино опціонально, необхідності немає

Перевагу віддаємо рослинним жирам: масла, оливки, горіхи і насіння, авокадо

Фото: (instagram.com/doctor_komissarova)

Зверніть увагу, що важливий не тільки тип харчування, але і щоденна фізична активність

Що підтвердили дослідження:

зниження маси тіла і ризику виникнення інсульту

зниження холестерину

зниження артеріального тиску та рівня глюкози крові

зниження ризику розвитку депресії і ризику розвитку раку грудей

Які плюси середземноморської дієти:

Нічого не треба рахувати

Ситно і смачно

Можна вибирати улюблені продукти

Можна застосовувати все життя, підходить практично всім

Фото: (unsplash.com)

Які недоліки:

вимагає фінансових витрат, риба нині дорога і якість не скрізь відмінна

можлива нестача кальцію в раціоні, потрібно грамотне планування

Нагадаємо, дієтолог Альбіна Комісарова назвала підступні звички, які заважають скинути вагу.

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