П'ять простих кроків: дієтолог розповів, як скинути зайве після свят
Нескінченні новорічні свята завершилися, і багато хто тепер боїться ставати на ваги. І не дивно! Цей період – неймовірна спокуса для всіх, навіть тих, хто вже давно дотримується принципів здорового харчування.
Традиції щедрого застілля, фудкорти на святкових локаціях – все це не сприяє популяризації та впровадженню правильних звичок. За даними Центру громадського здоров'я, в середньому, людина набирає від 3 до 5 кг за святкові канікули.
Але найбільша проблема – це не зайва вага, а серйозні проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Гастроенторологічні та терапевтичні стаціонари можуть похвалитися аншлагом і хорошим наповненням ліжкомісць досить важкими пацієнтами у цей період.
Як же повернутися до правильного харчування і здорового способу життя? Відновлювати, входити в свій звичний режим і скидати зайве потрібно поступово.
Ніяких розвантажувальних днів, голодування і строгих дієт! Це те, що тільки нашкодить, а можливо, когось приведе і на лікарняне ліжко, впевнені дієтологи зі школи схуднення і здорового харчування "Доказові".
Фахівці зі здорового харчування розповіли у своєму Facebook, які п'ять простих кроків приведуть вас до вашої нормальної ваги.
Вибір - за вами! (фото: pexels.com)
П'ять простих кроків: як відновитися після свят
- Питний режим. Згадуємо, що найкориснішою є чиста вода. Стакан теплої води за 30 хв до сніданку і 8-10 протягом дня.
- Харчування. Потрібно сказати "прощайте" копченостям, майонезу, алкоголю, солодощам. Замініть смаження на запікання, білий пухкий батон і лаваш – на ц/з хліб. Не забувайте про кілька порцій свіжих овочів зелені в день. Віддавайте перевагу несолодким фруктам в помірній кількості.
- Активність. Не менше 10 000 кроків на день. Це мінімум, який не має протипоказань і обмежень.
- Спорт. Повертатися в спортзал варто якомога швидше. Тим, хто активно займався до свят, повернутися в звичайну програму можна за 3-4 тренування. Ті ж, хто вирішив зайти в Новий рік з новими звичками, варто почати з легкого кардіо, комбінованого з вправами з вагою власного тіла. Робіть зарядку, багато присідань, віджимань, стійте в планці.
- Сон. Один з найважливіших моментів! Спати потрібно не менше 8 годин на добу. Вкрай важливо лягати за 1.5-2 години до півночі. За три години до сну рекомендується вимкнути всі гаджети, а через годину зменшити інтенсивність освітлення в приміщенні на 50 %.
Раніше нутриціолог назвала п'ять простих кроків, які допоможуть привести шкіру в порядок після свят.