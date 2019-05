Продукти, які допоможуть запобігти сивині: список дієтолога

З таким неприємним і непривабливим явищем, як сиве волосся, стикається чимало жінок, причому зараз все частіше зустрічається сивина в досить ранньому віці. Дієтолог Оля Усенко на своїй сторінці в Instagram розповіла, з чим це може бути пов'язано, а також назвала продукти, які можуть допомогти запобігти появі сивини.

За словами експерта, сивина може бути пов'язана з різними факторами:

генетика

стрес

гормональні зміни

нестача вітамінів і мінералів

незбалансоване харчування за БЖУ

вікові зміни

Далі вона розібрала перелік продуктів, які добре впливають на організм і можуть запобігти сивині, пов'язаній з неправильним харчуванням і з нестачею вітамінів і мінералів.

Печінка - в печінці є багато поживних речовин: вітаміну B12, мідь. Які пов'язують з сивиною.

Нут - містить В9

Курка

Ілюстративне фото (pexels.com)

Сочевиця - відмінне джерело B9. Як і з вітаміном B12, B9 допомагає з продукцією ДНК і РНК. Це також необхідно для виробництва червоних кров'яних клітин і відіграє життєво важливу роль у виробництві метіоніну, амінокислоти, важливої для збереження кольору волосся.

Спіруліна

Волоський горіх - "вживання волоських горіхів, багатих міддю, уповільнює процес сивіння", - говорить Маріса Бенкет, терапевт і автор книги "You Can Be Younger". Вся справа в тому, що мідь відіграє вирішальну роль у виробництві меланіну, а меланін надає волоссю пігмент.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Креветки - високий рівень цинку важливий для збереження кольору вашого волосся. Тому вживання всіх видів молюсків буде відмінним джерелом цинку.

Брокколі - потреба у фолієвій кислоті зазвичай пов'язана з вагітністю, але вона також пов'язана з поліпшенням здоров'я волосся - її відсутність може привести до передчасного посивіння.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

"В цілому, можна говорити, що всі овочі, фрукти, горіхи і насіння точно будуть добре впливати на здоров'я волосся. Якщо ви стежите за своїм рівнем цинку, фолієвої кислоти, вітаміну В - волосся буде в повному порядку, звичайно, якщо генетика і стреси не беруть гору", - підсумувала дієтолог.

Ілюстративне фото (pexels.com)

