Як приготувати ідеальний офісний обід: секрети дієтолога

Обіди на роботі в умовах постійного поспіху і на ходу можуть стати справжньою проблемою для тих, хто худне. Походи в кафе, харчування на швидку руку (чай з цукерками або бутерброд з того, що є поряд) або зовсім відсутність прийому їжі вдень ведуть до пізньої вечері і зайвих кіло в проблемних зонах. Чи сумісна робота в офісі та збалансоване харчування? Звичайно, так! Як правильно скласти меню для офісного обіду розповіла експерт по правильному харчуванню Катя Медушкина, яка раніше навчила визначати індивідуальну швидкість схуднення.

Відповідь очевидна - брати з собою домашню їжу. Вам не потрібно чекати на доставку обідів, не потрібно підлаштовуватися під меню кафе, ви впевнені в якості продуктів і смак ваших страв.

Обзаведіться красивими коробочками і контейнерами достатнього об'єму. В якості ланч-боксу цілком підійдуть навіть звичайні побутові ємності для зберігання з термостійкого матеріалу, щоб у разі необхідності можна було підігріти обід в мікрохвильовій печі.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Яким повинен бути обід з собою?

він повинен містити білки, жири й складні вуглеводи;

бути досить ситним і поживним;

не дуже довго готуватися;

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

бути зручним для вживання відразу (не треба нічого змішувати, намазувати або перекладати);

бути зручним для перенесення (не розливатися, не кришиться і не намагатися "покинути" ємність).

Раніше дієтолог-нутриціолог Лора Філіппова розповіла, як визначити оптимальні фізичну навантаження та вибрати спорт для себе.