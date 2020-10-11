Правильна вечеря: дієтолог розповів, коли і що можна їсти ввечері

Експерт дав поради бажаючим схуднути про вечірній прийом їжі
У Попелюшки карета перетворювалася на гарбуз після 00:00, у сучасних жінок, мабуть, калорії перетворюються в жир після 18:00. Чи так це насправді?
Дієтолог Андрій Невський зазначив, що потрібно їсти за годину-дві перед сном і обов'язково включати в останній прийом їжі вуглеводи. І так схуднеться краще, ніж з голодуванням після 18:00. Про те, якою повинна бути вечеря, експерт розповів на своїй сторінці в Instagram.
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Найважливіша умова для схуднення — дефіцит калорій. А частота і час прийомів їжі на процес жироспалювання майже не впливають. Відпочинок ШКТ вночі теж не потрібен — майже всі наші системи працюють цілодобово.
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Якщо говорити про вечерю, то вже краще поїсти перед сном і солодко заснути, ніж мучитися від голоду декілька годин до сну. Або зірватися на вечірній (або нічний) жор, а потім страждати від докорів совісті.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀
Краще запланувати вечерю заздалегідь і вписати в свій план калорійності до поїдання, а не після. Так ви зможете грамотно розподілити всі калорії, не переїсти і залишитися задоволеною.
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Що їсти на вечерю
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Щоб допомогти жіроспалюванню, будуйте останній прийом їжі з білків і вуглеводів з невеликою кількістю жирів. Такий підхід дозволить худнути комфортніше, підвищити здатність організму брати енергію з жирів.
Починайте завжди з овочевого салату. Свіжі овочі та зелень — відмінне джерело клітковини, вітамінів і мікроелементів. Такий початок буде стимулювати травлення і стане запорукою здорового харчування.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
Гарнір в основному блюді може бути з крохмалистих овочів, на зразок картоплі, макаронів з твердих сортів пшениці або круп. До нього добре підійде риба, філе курки або індички, пісна яловичина, морепродукти. До речі, ввечері можна їсти і жирну рибу (через вміст омега-3).
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Десерт вибирайте будь-який, але краще брати нежирний з фруктів, сиру, сухофруктів, зефіру, пастили або мармеладу. Головне, що десерт повинен приносити максимум радості і задоволення.
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