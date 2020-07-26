Правильний перекус при схудненні: дієтолог вказала на часті помилки

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла про можливі "пастки" при виборі перекусу

Багато хто харчується за схемою три рази в день, при цьому дозволяючи собі перекуси між прийомами їжі. Однак якщо вашою метою є схуднення, потрібно досить ретельно підходити до вибору того, чим би перекусити. Дієтолог Тетяна Дік вказала на своїй сторінці в Instagram на часті помилки, які допускають ті, що худнуть, при перекусах.

На що потрібно звернути увагу:

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1. Перекусуєш горіхами?

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Ні, я не проти, тільки роби це з розумом і не бери пакет горіхів на роботу. З'їси - і не помітиш.

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30-40 г - добре. Але потрохи перекушуючи протягом дня - погано. Зазвичай з'їдається не менше 100 р. А це мінімум 600 ккал



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Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Вибираєш корисний йогурт зі злаками або насінням чіа?

Подивись, скільки там цукру. Як правило, 14-16 г на 100 р.

Випила баночку 300 мл? Привітаю, 40 г цукру вжила.

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3. П'єш багато кави?

Чорна, без цукру - добре.

Кава з молоком, вершками (в кращому випадку без цукру) - рахуй сама.

В порції капучино (250г) без цукру ~120 ккал. Випила 3 чашки - 360 ккал зайвих бігло. А могла б повноцінно поїсти.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Злакові або Фітнес батончики.

Порівняйте склад і КБЖУ із звичайною шоколадкою. Відмінностей мало. У багатьох (не у всіх) батончиках жахливий склад з глюкозно-фруктозним сиропом, з пальмовою олією і з десятком непотрібних інгредієнтів.

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Будьте уважні, вважайте склад, уникайте зайвого доданого цукру (норма доданого цукру - 6 ч. л. З УРАХУВАННЯМ з'їденого в своєму КБЖУ зрозуміло).

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, чи допомагає схуднути інтервальне голодування.