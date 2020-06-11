Як правильно вибрати сезонні фрукти: дієтолог поділилася цінними порадами

У перший місяць літа хочеться накинутися на фрукти і ягоди, адже за цим соковитим дарами природи ми встигли скучити за період довго міжсезоння. Але потрібно пам'ятати, про сезонність, адже плоди, вирощені поза сезону, як правило, активно обробляють пестицидами, а значить шкоди від них буде більше, ніж користі. Дієтолог Світлана Нікітчук навчила правильно вибирати фрукти і ягоди в перший місяць літа і дала в Instagram корисні поради.

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Червень - місяць полуниці, вишні, черешні та абрикосів. При цьому зараз краще брати ягоду, а абрикоси до кінця місяця, сезон абрикосів триватиме ще до середини літа.

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Кілька порад, щоб вибрати хорошу ягоду. Це показники свіжої ягоди, зібраної вчасно і не почала бродити:

- Плоди повинні бути сухими

- Листочки черешка полуниці не повинні прилягати до плоду, а відставати від нього

- Держак черешні і вишні повинен бути зеленим і свіжим

- Запах, особливо у полуниці, підвищує шанс покуштувати солодку ягоду.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

На жаль, вміст нітратів визначити на око без приладу не вийде. Проте можна зменшити їх зміст, замочивши ягоди і фрукти в воді хвилин на 20. У воду можна додати сік лимона, він допоможе розчинити хімікати, які скупчуються на поверхні плоду. Після цього ретельно плоди промити проточною водою. Яблука та інші тверді фрукти можна навіть потерти м'якою щіточкою.

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І не варто купувати фрукти вздовж траси, навіть якщо вони були вирощені далеко від неї, простоявши цілий день біля узбіччя, вони, швидше за все, просочилися викидами.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Зараз саме час заморозити свіжі сезонні фрукти, взимку вони принесуть більше користі, ніж магазинні. А пару ягід полуниці можна використовувати для маски обличчя, шиї, шкіри грудей.

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