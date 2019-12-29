Як правильно вибрати хліб для бутербродів: секрети від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт дала рекомендації, як вибрати хлібо-булочні вироби для бутербродів

Новий Рік невблаганно наближається, а з ним і клопоти по складанню смачного, а головне, здорового меню. Святковий стіл може бути одночасно апетитним і правильним, якщо грамотно розробити раціон. Особливу увагу варто приділити закускам і бутербродам, де основна роль відведена хлібо-булочним виробам. Дієтолог Наталія Макієнко на сторінці в Instagram дала рекомендації по вибору хліба.

Бутерброди в різних варіаціях у новорічні свята точно будуть на всіх столах! Найголовніше - правильно вибрати хліб. На що ж звернути увагу при виборі хліба, який склад рекомендований?

Хліб з борошна вищого сорту - не беремо.

Хороший якісний хліб повинен бути приготований з цільнозерновий борошна. Наприклад, 1 або 2 сорту пшениці, житнього борошна з полби/борошна.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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Насіння, горіхи у складі хліба - ні, на жаль. При термічній обробці корисні жири в них руйнуються і утворюються канцерогени.

Спеції, сушена зелень - так.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дріжджі - допустимі в складі. Хліб випікають при температурах вище 150 градусів, не виживають там вже ніякі дріжджові клітини. Питання їх якості, але, в будь-якому випадку, від шматочка дріжджового хліба глобального шкоди нікому не буде. Знову ж таки - важливо Ваше самопочуття. Зверніть увагу, що дріжджі повинні бути в кінці складу.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

З тривалим терміном зберігання хліб бути не може.

Термін придатності правильного хліба - 3-5 днів.

Сіль допустима (хоч вона і неякісна в покупному), але ось цукру бути не повинно.

В покупному хлібі буде сама низькоякісна сіль, але ми пам'ятаємо про її помірну кількості в раціоні. По можливості - печіть хліб самі.⠀

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Способи, як поліпшити засвоєння хліба навіть у вечірній час при порушеннях:

Підсушуйте його в тостері/духовці/на сковорідці. Без "м'якушки" засвоєння пройде легше.

На будь-який бутерброд обов'язково додайте зелень (петрушку, кріп, наприклад). Це важливо для підтримки кислотно-лужного балансу, "відлужування" організму і навіть для профілактики набряків. Та й просто красиво!

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