Як правильно харчуватися на відпочинку: дієтолог поділилася важливими правилами

Літо досягло екватора, а це значить, що сезон відпусток у розпалі. Утриматися від делікатесів під гуркіт хвиль на курорті дуже непросто, а рука сама собою тягнеться до різних страв на шведському столі. Як втриматися від спокуси і не привезти після відпочинку парочку зайвих кіло розповіла дієтолог Крістіна Лобановська на сторінці в Instagram.

Експерт пропонує дотримуватися простих, але дієвих правил, які допоможуть зберегти стрункість.

Вода

Спаситель від всіх проблем ШКТ - вода. В літаках, в жарких і не жарких країнах. По-перше, шкіра не буде пересихати. По-друге, кишечник скаже вам спасибі. Ну, і алкоголь і піца не принесе стільки шкоди, якщо кожні 3 години з вами буде пляшка 0,5 води.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Овочі

Жорсткі харчові волокна не дадуть всмоктуватися зайвого цукру і жиру, допоможуть роботі ШКТ, ну і природно мають менше калорій.

Розподіл калорій

Піца, хачапурі, картопля фрі, морозиво і лимонад - це страви першої половини дня.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Фрукти

У них не можна відмовляти собі влітку! Кожен день і обов'язково! Але тут одна важлива умова - міра. Якщо кавун - то не весь, не кілограмчерешні. Фрукти - це вода з цукром.

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