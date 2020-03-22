Як правильно харчуватися вдома на карантині: дієтолог перерахувала основні правила

Під час вимушеного перебування вдома у зв'язку з карантином через коронавірус великий шанс почати переїдати і в результаті набрати зайву вагу і погіршити здоров'я. Терапевт-дієтолог Тетяна Лакуста, яка раніше розповіла про наслідки експериментів в харчуванні, перерахувала на своїй сторінці в Instagram основні харчові правила на "домашньому режимі".

Дотримуючись цих порад, ви зможете зміцнити імунітет і знизити градус тривоги.

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1. Зменшення споживання кофеїну. По можливості виключити зовсім і зробити паузу. Відмова від кофеїну допоможе більш рівно себе вести і знизити відчуття тривоги.

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2. Відмова від алкоголю. Імунна система безпосередньо пригнічується під впливом алкоголю, плюс в стані сп'яніння ми схильні більше з'їдати і зазвичай не більше жирної і солодкої їжі.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Режим прийому їжі. Введіть харчові правила: основні прийоми їжі. Поки триває період зниженою фіз активності приберіть перекуси, за їх рахунок піде додаткове споживання калорій.

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4. Їсти тільки на кухні. Ні за комп'ютером на робочому місці, ні у ванній, розслабляючись, ні за переглядом серіалу, ні ухватками з вазочок на кухні. Не буде цього правила - ви загрузнете в харчовій розпусті.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Чистота кухонних поверхонь від їжі. Вазочки, блюдечка, підноси, фруктовниці - ЗАБЕРІТЬ! Інакше перетворитеся в ХОДОКІВ - на кухню за черговим шматочком, часточкою, горішком і їсти будете ОДИН РАЗ В ДЕНЬ - з ранку і до ночі.

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6. Не змішувати задоволення. Їжа, читання, ванна, серіал - це все має бути окремо. Поглинання їжі під що-небудь робить "гіпнотичний" ефект. Скільки з'їв - сам не зрозумів, отямився, коли дихати важко стало.

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7. Менше напівфабрикатів. Такий відмінний час не виправдовуватися браком часу на готування. Побалуйте себе домашньою їжею. А чим більше буде «готової магазинної їжі», тим вище буде спокуса відвідати холодильник і відщипнути шматочок.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

8. Гречку брати чи ні? Зверніть увагу ще на заморожені овочі, рибу, бобові, сушені (заморожені) гриби. Заспокойте свій мозок повною морозилкою їжі. З цих продуктів можна набагато цікавіше себе нагодувати, ніж гречкою.

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9. Пріоритетність замовлення через інтернет. Чим менше у вас буде контактів, тим краще. А якщо є можливість купити літнім сусідам - візьміть і їм трохи продуктів. Зараз саме час проявити доброту до людей.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

10. Стежити за термінами. Термінами придатності. Хаотичні покупки «на чорний день» можуть привести до швидкого псування продуктів і харчових отруєнь. Як ви розумієте, кашель і пронос - це найгірші супутники.

Нагадаємо, раніше дієтолог Світлана Фус розповіла, як зміцнити імунітет з допомогою харчування.