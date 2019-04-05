Як і коли правильно пити каву: думка дієтолога

Ілюстративне фото (instagram.com/natali_makienko)

Неправильне вживання кави може призвести до гастриту та інших проблем зі здоров'ям

Багато людей не уявляють своє життя і особливо ранку без кави, але при неправильному його вживанні цей підбадьорливий напій може серйозно нашкодити організму. Таку думку висловила професійний дієтолог Наталія Макієнко на своїй сторінці в Instagram.

Експерт розповіла прості правила споживання кави, які дозволять насолодитися улюбленим напоєм без шкоди здоров'ю.

"Кава...мммм... як багато в цьому слові. Багато хто (і я не виняток) не уявляють свого життя без її тонкого аромату і смаку! Проте вживання кави може бути небезпечно для Вашого шлунка, кишечнику, судин, нервової системи", - зазначила вона.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Як і коли правильно пити каву:

Найпоширеніша помилка – пити каву натщесерце або замість сніданку.

Таке споживання збільшує ризик гастриту - це дуже "кислотний напій".

Після безсонної ночі/перельоту/при сильному стресі - ні в якому разі. Отримаєте зворотний ефект. Кофеїн не дає енергії, а акумулює наші ресурси - тобто "витягує" ті, що у нас залишилися. Отримаєте нервове виснаження і втому в кінці дня, також це одна з причин порушення циклу (якщо коротко: виснаження позначається і на зростанні, відновленні ендометрію, наприклад).

Виключіть каву з 12.00 до 13.00 - за біоритмами в цей час величезне навантаження на серце.

Найкращий час випити чашечку кави – після 13.00. Але не пізніше 17.00.

Для любителів ранкової чашки напою - допустимо з 09.00 до 11.30.



Ілюстративне фото (pexels.com)

"І, звичайно, не варто зловживати. Норми у всіх різні, але 1-2 чашки в день – максимум навіть для здорового організму", - підсумувала дієтолог.

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