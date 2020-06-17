Як правильно голодувати: дієтолог назвала 4 головні чинники, які потрібно врахувати

Голодування називають однією з найбільш корисних процедур для очищення організму. Але в той же час – спірною. Так, Валентина Ивушкина – сертифікований фахівець з харчування та детоксу – впевнена: правильна дієта краще голодування. Збалансоване харчування – ось перші ліки і для очищення і для оздоровлення. Але якщо ви все-таки налаштовані влаштувати собі голодування, враховуйте фактори, якими поділилася диетолог у своєму блозі.





Валентина Ивушкина, фахівець з правильного харчування (фото: instagram.com/smartdetoxru)

1. Голодування – серйозна струс для організму, тому воно показано в основному повним людям, яким важко скинути вагу і зменшити кількість слизу в організмі за рахунок харчування. А ось людям, у яких немає проблем з вагою, часто це загрожує різними проблемами, включаючи підвищений холестерин, дискінезію і жовчнокам'яну хворобу. Коли людина перестає їсти, організм починає захищати себе, накопичуючи поживні речовини, як би запасаючись. Під час голодування тіло, власне, і живиться цими відкладеннями. Тому навіть у худих людей судини можуть бути забиті холестерином.

2. Під час голодувань у всіх людей, у когось меншою мірою, у когось більшою – залежить від конституції і поточних стану організму – можуть спостерігатися порушення сну, підвищена тривожність, головний біль, запаморочення, нудота, слабкість, аритмія, напруга. Тому важливо перед процедурою проконсультуватися з фахівцем.

Добре сплановане меню краще голодування, вважає Валентина (фото: instagram.com/smartdetoxru)



3. Пам'ятайте, що бактерії не дрімають. В шлунку, який довго залишається порожнім, бактерії починають поїдати соки, що перетравлюють їжу. Звідси – болі, відрижка, несвіже дихання, бурчання. Все це призводить до зниження травного тепла, а це змазує весь очікуваний ефект від голодування. Тому під час голодувань так важливо м'яко зігрівати шлунок. Щонайменше, пийте теплу свежевскипяченую воду, додайте в неї імбир, мед, чорну (червону) сіль.

4. Відмовтеся від сухого голодування, а також від голодування на сирій їжі, закликає Валентина. Після таких експериментів можна «охолодити» травлення, яке потім буде складно відновити. До того ж після них часто загострюються хронічні захворювання, знижується гемоглобін та інші показники крові, з'являється молочниця, порушується травлення і так далі.