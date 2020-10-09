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Підвищить цінність і подарує різноманітність: дієтолог розкрила секрети правильного і смачного приготування їжі

Автор: Ольвія Агаркова

Дієтолог дала цінні поради новачкам

Готувати смачно і корисно, та ще й не витрачати багато часу біля плити – мрія будь-якої господині, що худне. Але що ж треба знати новачкам, які всерйоз вирішили не тільки урізноманітнити здорове меню, але зробити його вітамінним і збалансованим? Про це на сторінці в Instagram розповіла дієтолог Тетяна Лакуста.

Що головне потрібно знати про приготуванні їжі? Чотири складові смачних і корисних страв допоможуть зробити їх не тільки корисними, але й урізноманітнити смак.

Нутритивная цінність

Ми повинні розуміти не тільки те, як себе нагодувати, але й забезпечити організм максимумом цінних поживних речовин. Наприклад, сніданок з геркулесу з курагою і цукатами — це їжа дуже високою глікемічний навантаження, з великою кількістю вуглеводів і швидкої енергії.


⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Але до цієї каші можна додати насіння льону, кунжуту (джерело кальцію, клітковини, жирних омега-кислот), ягоди (біофлавоноїди, пектин, вітамін С, рутин, магній), горіхи (магній, кальцій, рослинний білок, селен, калій). Це підвищить її цінність.

Швидкість приготування

Сучасний темп життя підштовхує до мінімальної залученості в процес готування. Довгі рецепти вимагають багаторазової обробки продуктів. Так відбувається, наприклад, з голубцями, пирогами з м'ясом, консервованими зимовими салатами. У процесі приготування вітаміни і мінерали губляться, харчові жири окислюються, що збіднює готову їжу.

Смакова гамма


⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Відійшло в минуле уявлення про здорову їжу як нудну, без смаку, одноманітну. У сучасному харчуванні вітаються поєднання смаків, кольору і консистенції продуктів. Вони залучають різноманітні рецептори, викликають більший емоційний відгук від їжі.

Збалансованість

Кожний прийом їжі повинен бути наближений до тарілці збалансованого харчування. Поняття роздільного харчування і несумісних продуктів давно в минулому.

Які головні правила готування потрібно знати новачку?

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  • харчова безпека — розморожувати продукти в холодильнику;
  • для більш швидкого приготування м'яса і риби маринувати їх за пару годин або з вечора;
  • замочувати крупи, бобові перед приготуванням — це прискорить приготування і знизить кількість антинутрієнтів;

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • комбінувати різні рослинні і тваринні масла — так склад жирних кислот у страві буде багатшим;
  • зберігати рослинне масло в холодильнику або темному шафі з закрученою кришкою, щоб захистити від окислення;
  • ознайомитися з поняттям "точка димлення масла" і готувати на маслах з хорошою термостійкістю: оливковій, топленому, олії авокадо.

Нагадаємо, що раніше експерт по правильному харчуванню, нуриціолог Катя Медушкина, розповіла, який хліб вибирати тим, хто худне.

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