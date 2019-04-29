Підвищують імунітет і борються зі стресом: дієтолог розвіяла міфи про яйця

Світлана Фус розповіла, чим корисні яйця і скільки їх потрібно вживати
Багато людей зводять до мінімуму або й зовсім не вживають яйця, оскільки вважають їх шкідливими - адже вони нібито підвищують рівень холестерину, а крім того, є ризик заразитися небезпечними бактеріями. Професійний дієтолог Світлана Фус вирішила нагадати у своєму Instagram про переваги одного з перших важливих продуктів тваринного походження, який в ці святкові дні з'явився на наших столах.
Експерт також розвінчала поширений міф про страшний і шкідливий холестерин.
"Всупереч поширеній думці, яйця не підвищують рівень холестерину. Це тому, що холестерин, який поставляється в організмі з харчовими продуктами, не відкладається в судинах - відкладається тільки наш власний, який виробляється в печінці. Яйця, навпаки, впливають на зниження рівня "поганого" холестерину," - зазначила Фус.
Ілюстративне фото (pexels.com)
А крім того, до складу жовтка входять фосфоліпіди - важлива частина всіх біологічних мембран. Фосфоліпіди - прекрасні емульгатори, тому їх додають у тісто, фарш і соуси.
Чим корисні яйця:
Яйця є одними з найбільш цінних натуральних продуктів. Вони підвищують імунітет, допомагають боротися з несприятливим впливом навколишнього середовища, інфекціями і стресами, нормалізують обмін речовин і допомагають майбутній мамі виносити здорового малюка.
Чого потрібно побоюватися:
Про що слід пам'ятати: яйця можуть викликати алергію. Непереносимість буває різною - тільки жовтків, тільки білків, того й іншого. Алергіки повинні обов'язково відстежувати "приховані" яйця в харчових продуктах.
Кращий спосіб уникати патогенних бактерій - сальмонел, які пов'язують з яйцями - це вживати їх тільки приготованими належним чином. Уникайте рецептів з сирими яйцями, якщо не впевнені в їх походженні, смажте яєчню до затвердіння жовтка, варіть яйця не менше 2 хвилин.
"А головне - яйця джерело повноцінного білка, жирів, вітамінів і мінералів, здоровий і смачний продукт харчування, який постійно знаходиться в нашому холодильнику. Я рекомендую з'їдати не більше 1-2 шт в день", - підсумувала дієтолог.
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