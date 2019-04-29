Підвищують імунітет і борються зі стресом: дієтолог розвіяла міфи про яйця

Багато людей зводять до мінімуму або й зовсім не вживають яйця, оскільки вважають їх шкідливими - адже вони нібито підвищують рівень холестерину, а крім того, є ризик заразитися небезпечними бактеріями. Професійний дієтолог Світлана Фус вирішила нагадати у своєму Instagram про переваги одного з перших важливих продуктів тваринного походження, який в ці святкові дні з'явився на наших столах.

Експерт також розвінчала поширений міф про страшний і шкідливий холестерин.



"Всупереч поширеній думці, яйця не підвищують рівень холестерину. Це тому, що холестерин, який поставляється в організмі з харчовими продуктами, не відкладається в судинах - відкладається тільки наш власний, який виробляється в печінці. Яйця, навпаки, впливають на зниження рівня "поганого" холестерину," - зазначила Фус.

Ілюстративне фото (pexels.com)

А крім того, до складу жовтка входять фосфоліпіди - важлива частина всіх біологічних мембран. Фосфоліпіди - прекрасні емульгатори, тому їх додають у тісто, фарш і соуси.

Чим корисні яйця:



Яйця є одними з найбільш цінних натуральних продуктів. Вони підвищують імунітет, допомагають боротися з несприятливим впливом навколишнього середовища, інфекціями і стресами, нормалізують обмін речовин і допомагають майбутній мамі виносити здорового малюка.

Чого потрібно побоюватися:



Про що слід пам'ятати: яйця можуть викликати алергію. Непереносимість буває різною - тільки жовтків, тільки білків, того й іншого. Алергіки повинні обов'язково відстежувати "приховані" яйця в харчових продуктах.



Кращий спосіб уникати патогенних бактерій - сальмонел, які пов'язують з яйцями - це вживати їх тільки приготованими належним чином. Уникайте рецептів з сирими яйцями, якщо не впевнені в їх походженні, смажте яєчню до затвердіння жовтка, варіть яйця не менше 2 хвилин.

Ілюстративне фото (pexels.com)

"А головне - яйця джерело повноцінного білка, жирів, вітамінів і мінералів, здоровий і смачний продукт харчування, який постійно знаходиться в нашому холодильнику. Я рекомендую з'їдати не більше 1-2 шт в день", - підсумувала дієтолог.

Нагадаємо, лікар-дієтолог Катерина Павлова розповіла про плюси і мінуси кави.

Раніше лікар-дієтолог Катерина Павлова дала поради, як правильно вибрати вітаміни.

До речі, дієтолог Тіана Фіалкова поділилася рекомендаціями, як правильно поєднувати продукти.