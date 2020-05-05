Постійно хочеться їсти: дієтолог озвучила важливу причину зайвої ваги і підказала вихід

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, чому ті, хто худне можуть постійно відчувати голод

"Постійно хочу їсти...", "їм і не насыщаюсь", "їм багато, але почуття голоду не покидає" - це часті скарги худнуть, з якими їм складно впоратися. Набір ваги це такий же симптом, як кашель. Недостатньо просто обмежити себе в харчуванні, потрібно усунути причину, яка викликає цей симптом, вважає дієтолог-нутриціолог Лачіна Джанкулієва, яка раніше назвала топ-5 основних принципів стрункості, розповіла в Instagram про часті причини, які заважають схудненню.

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Якщо Ви впізнали себе, тоді у вас проблеми з лептином - гормоном ситості. Основні моменти боротьби з лептинорезистентністю:

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Харчування. Найголовніша причина, яка призводить до дисбалансу ваші гормони - харчування з великим вмістом рафінованих продуктів, швидких вуглеводів, без корисних жирів і з недостатньою кількістю білків. Часті перекуси і купа інших помилок, які ви робите кожен день.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

План дій:

Відмова від глюкози і фруктози. Навіть від фруктів на час доведеться відмовитися.

Харчування з достатньою кількістю корисних жирів і білка.

Відмова від надмірно оброблених, очищених продуктів.

Велику кількість клітковини.

Сон. Недостатній сон, пізніше засипання призводить до дисбалансу гормонального фону. З 22:00 до 2:00 виробляються всі необхідні нам гормони, і якщо ви в цей час не спите, тоді про хороший гормональний фон і відповідно про стрункість, можна забути. Лягати потрібно не пізніше 23:00.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Рух. Якщо є лептинорезистентність, тоді потрібні м'які види спорту: плавання, йога, пілатес, ходьба.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Ганна Нікольська поділилася принципами харчування довгожителів.