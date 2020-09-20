Їсти і не поправлятися: дієтолог розповіла, як вписати в раціон "заборонку"

Експерт розповіла, як грамотно вписати "заборонку" у раціон
Іноді так хочеться побалувати себе чимось смачним, навіть якщо здорове харчування різноманітне, а меню – повноцінне. Як дозволити собі маленьку слабкість і при цьому не завдати шкоди фігурі,в Instagram розповіла дієтолог Ольга Усенко.
З правильним харчуванням зрозуміло – його варто дотримуватися і зробити нормою, але як вписувати іноді смакоту, ось це складність. Але якщо діяти продумано, то все реально:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Якщо продумувати свої порушення, то це будуть зовсім не порушення, а заплановані відступу. І, звичайно ж, приклад дня з таким відступленням:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла про вибір масла.
Статі, нутриціолог Світлана Нікітчук перерахувала продукти для краси шкіри, які варто включити в раціон восени.