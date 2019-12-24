Допомагає худнути і покращує настрій: дієтолог розповіла про корисний продукт для стрункості

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт поговорила про користь авокадо і правила його вживання

Екзотичний плід авокадо потрапив на нашу тарілку відносно недавно, але про його користь ходять легенди. Його можна знайти на прилавках супермаркетів в будь-яку пору року, в тому числі взимку. Так чи корисний цей продукт і чи варто його вживати тим, хто худне? Про це розповіла практикуючий дієтолог Лора Філіппова, яка раніше написала, яким овочів віддати перевагу взимку, перерахувала переваги авокадо і пояснила, чому його варто включити раціон. Про це експерт написала на сторінці Instagram.

За словами фахівця, авокадо - це фрукт, а не овоч, але ми їмо його за правилами жирів:

жири ці корисні мононенасичені. Вони допомагають худнути, регулюючи ліпідний обмін.

клітковини теж вистачає, а вона покращує травлення.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

корисні жири допомагають засвоювати жиророзчинні вітаміни.

сквален у складі - важливий помічник у підтримці пружності шкіри.

низький глікемічний і інсуліновий індекс. Навіть якщо у вас високий цукор і вам протипоказані перекуси, половинка авокадо на перекус можна.

досить фолієвої кислоти, щоб поліпшити настрій.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Порада тим, хто не любить авокадо: посоліть половинку авокадо і просто з'їжте ложкою. Смак повинен сподобатися, а користь буде незаперечною.

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