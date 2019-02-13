Золота хурма: дієтолог вказала на важливі особливості популярного фрукта

Експерт поділилася корисними рекомендаціями для любителів хурми

Известный украинский диетолог Светлана Фус, которая ранее развенчала мифы о питании и похудении, обратила внимание на особенности употребления такого популярного зимой фрукта, как хурма. На своей странице в Instagram эксперт рассказала, чем он полезен, а также предупредила о возможном вреде.

По словам специалиста по здоровому питанию, хурма улучшает и делает разнообразной фруктовую часть нашего рациона зимой.

"В ее состав входят - β-каротин, витамин С, Е и РР, микроэлементы - калий, кальций, железо и другие витамины, минералы и биологически активные вещества. Этот состав и обеспечивает пользу хурмы", - отметила Фус.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

При этом она раскрыла, в чем может таиться опасность при ее употреблении.

Есть несколько особенностей, на которые следует обратить внимание, если вы любите полакомиться этим фруктом.

1. Содержание танина. Вяжущий вкус хурмы обеспечивает именно он, особенно в неспелых плодах. Танин обладает способностью деактивировать действие тяжелых металлов и токсинов, выводя их из организма. Но он может и замедлять моторику кишечника. Поэтому при склонности к запорам нужно употреблять более зрелый плод.

2. Количество простых углеводов. Это сладкий фрукт: в 100 г продукта - 15-16 г глюкозы с фруктозой. Поэтому осторожно при сахарном диабете, ожирении и тем, кто следит за содержанием простых углеводов в рационе.

"Рекомендуемое суточное количество фруктов в день 300 г, половиной может быть хурма. Советую употреблять ее 2-4 раза в неделю", - подытожила диетолог.

Напомним, диетолог Оксана Скиталинская назвала продукты из повседневного рациона, которые провоцируют плохое настроение.

Отметим, что Светлана Фус заявляла о том, что правильно приготовленная каша способна не только насытить организм, но и минимизировать тягу к сладкому.