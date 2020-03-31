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Користь чи міф? Дієтолог розкрила всю правду про гіркий шоколад

Lite » Їжа 31.03.2020 - 13:34
Користь чи міф? Дієтолог розкрила всю правду про гіркий шоколад
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла чи такий корисний чорний шоколад, як прийнято вважати

Гіркий шоколад вважається прекрасною альтернативою смачним і некорисним солодощів. Фахівці з харчування рекомендують віддати перевагу саме цьому виду десертів тим, хто худне, а також розповідають про його користь. Але так це чи черговий міф, покликаний заспокоїти тих, хто не уявляє свого життя без солодощів? Дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше навчила, як розлюбити солодке, в Instagram розкрила всю правду про гіркий шоколад.

Чому гіркий шоколад вважають корисним? Какао містить флавоноїди, рослинні поліфеноли, їх ще можна знайти в фруктах, овочах, чаї, кава, вино, зернових продуктах і...шоколаді! І чим корисні флавоноїди? Дослідження впливу флавоноїдів на організм людини були проведені в різних областях (здоров'я зубів, шкіри, кишечника і навіть профілактика раку).

Є дані, що флавоноїди знижують ризик серцево-судинних захворювань, але цих даних недостатньо, щоб робити якісь висновки.

Користь чи міф? Дієтолог розкрила всю правду про гіркий шоколад

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

За фактом, навіть якщо цей ефект є, шоколад повинен бути спеціально виготовлений з високим вмістом флаваноїдів, такі продукти є, але в звичайних продуктових магазинах вони не доступні.

Значить, ніякої користі в гіркому шоколаді - ні? Найімовірніше, немає. Гіркий шоколад в раціоні забезпечить різноманітність раціону, підніме настрій, але і без нього можна обійтися.

Будь шоколад містить велику кількість доданого цукру(який необхідно обмежувати), жирів, тому вживати шоколад рекомендовано не кожен день і в невеликих кількостях(2-3 квадратика).

Користь чи міф? Дієтолог розкрила всю правду про гіркий шоколад

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Гіркий шоколад рекомендований тому, що його смак більш насичений і, ймовірно, ви з'їсте менше + якісніше складу. Тому якщо вам хочеться десерт - вибирайте те, що ви любите, не намагаючись віддати перевагу саме гіркого шоколаду, тому що він "корисний".

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