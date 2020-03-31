Користь чи міф? Дієтолог розкрила всю правду про гіркий шоколад

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла чи такий корисний чорний шоколад, як прийнято вважати

Гіркий шоколад вважається прекрасною альтернативою смачним і некорисним солодощів. Фахівці з харчування рекомендують віддати перевагу саме цьому виду десертів тим, хто худне, а також розповідають про його користь. Але так це чи черговий міф, покликаний заспокоїти тих, хто не уявляє свого життя без солодощів? Дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше навчила, як розлюбити солодке, в Instagram розкрила всю правду про гіркий шоколад.

Чому гіркий шоколад вважають корисним? Какао містить флавоноїди, рослинні поліфеноли, їх ще можна знайти в фруктах, овочах, чаї, кава, вино, зернових продуктах і...шоколаді! І чим корисні флавоноїди? Дослідження впливу флавоноїдів на організм людини були проведені в різних областях (здоров'я зубів, шкіри, кишечника і навіть профілактика раку).

Є дані, що флавоноїди знижують ризик серцево-судинних захворювань, але цих даних недостатньо, щоб робити якісь висновки.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

За фактом, навіть якщо цей ефект є, шоколад повинен бути спеціально виготовлений з високим вмістом флаваноїдів, такі продукти є, але в звичайних продуктових магазинах вони не доступні.

Значить, ніякої користі в гіркому шоколаді - ні? Найімовірніше, немає. Гіркий шоколад в раціоні забезпечить різноманітність раціону, підніме настрій, але і без нього можна обійтися.

Будь шоколад містить велику кількість доданого цукру(який необхідно обмежувати), жирів, тому вживати шоколад рекомендовано не кожен день і в невеликих кількостях(2-3 квадратика).

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Гіркий шоколад рекомендований тому, що його смак більш насичений і, ймовірно, ви з'їсте менше + якісніше складу. Тому якщо вам хочеться десерт - вибирайте те, що ви любите, не намагаючись віддати перевагу саме гіркого шоколаду, тому що він "корисний".

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