Корисні жири: дієтолог перерахувала продукти для стрункості і здоров'я

Багато тих, хто худне свідомо уникають жирів у раціоні. А дарма, адже вони бувають не тільки шкідливими, але і корисними. Професійний дієтолог Тіана Фіалкова розповіла про те, які жирні продукти повинні входити в раціон жінок для стрункості і здоров'я.

За словами фахівця, чим холодніший ваш клімат, тим більше жирів повинно бути в раціоні. З достатньою кількістю жирів у раціоні легше позбутися від тяги до солодкого, апетит стає помірним, відпадає необхідність в перекусах.

Експерт склала список продуктів з корисними жирами в складі, який особливо важливий для жіночого гормонального фону:

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Рослинні олії холодного віджиму (крім соняшникової і кукурудзяної).

Горіхи, насіння і пасти з них (без термічної обробки і крім арахісу).

Авокадо, але необов'язково.

Яйця з м'яким жовтком.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Органічний топлене масло.

Слабосолона риба (оселедець матіас і дикий лосось).

Ікра.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт зізнвється, що часто стикатється з проблемою дефіциту корисних жирів у представниць прекрасної статі, тому радить включити їх в щоденний раціон.

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