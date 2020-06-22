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Корисні жирні продукти: дієтолог назвала цінні джерела для здоров'я і молодості

Lite » Їжа 22.06.2020 - 08:38
Корисні жирні продукти: дієтолог назвала цінні джерела для здоров'я і молодості
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт пояснила різницю між різними джерелами Омега-3

Всі ми знаємо, що продукти з Омега-3 жирними кислотами важливо їсти. Це наше здоров'я, молодість, сила, енергія. Але в яких продуктах їх найбільше і чим відрізняються тваринні від рослинних? На ці та інші питання на своїй сторінці в Instagram відповіла дієтолог Ольга Безугла.

Багато хто помилково вважає, що рослинна Омега-3 нічим не відрізняється від тваринної. На ділі це зовсім не так. На ділі, організму необхідні і ті, і інші жирні кислоти Омега 3. Отримуючи їх зі свого раціону, ми забезпечуємо ідеальну живильну підтримку життєво важливих функцій організму.

І начебто все просто і зрозуміло. Їж рибу, горіхи, зелень і буде тобі щастя. А ось і ні! Незважаючи на те, що всі ці продукти носії Омега 3, вони несуть абсолютно різну поживну цінність для нашого організму.

Корисні жирні продукти: дієтолог назвала цінні джерела для здоров'я і молодості

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

У чому різниця і як задовольнити організм потреби Омега 3? Що б відповісти на це питання, потрібно чітко розуміти, що таке жирні кислоти Омега 3.

Омега 3 – це група поліненасичених жирних кислот ПНЖК: альфа-ліноленова, ейкозапентаєнова і докозагексаєнова кислоти. Останні, для нас особливо цінні, оскільки вони хоч і можуть синтезуватися з АЛК, але в дуже малій кількості. ⠀

найцінніші ПНЖК Омега 3 містяться в морській рибі жирних сортів, морепродуктах. Двох порцій на тиждень по 100-120г буде достатньо.

Корисні жирні продукти: дієтолог назвала цінні джерела для здоров'я і молодості
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Найбільш цінні сорти риб: скумбрія (2,7 г), лосось (2,5 г), сардина (1,5 г), форель (0,9 м). Але і тут свої секретики. Все залежить від середовища існування риби, наприклад, чим холодніша водойма, тим жирніша риба, так в скумбрії атлантичної (2,7 м), а в тихоокеанської (1,6 г), ну а риба фермерського розведення не несе для нас практично ніякої користі.

Рослинний джерело Омега-3 не менш важливий – рослинні олії, насіння, горіхи. Тут трохи складніше. Рослинні олії включають до складу не тільки Омега 3, але і Омега 6, і правильні пропорції тут не порожній звук. Надлишок Омега 6, зводить до нуля всі корисні властивості Омега 3.

Наприклад, оливкове масло, яке так оспівано за свої цілющі властивості, багато в чому поступається олії льону, Омега 3 в останньому (53,3 р), що у співвідношенні з Омега 6 1:0,24 г. В оливковій АЛК всього (0,76 м), а це 1:13.

Корисні жирні продукти: дієтолог назвала цінні джерела для здоров'я і молодості

Корисні жирні продукти: дієтолог назвала цінні джерела для здоров'я і молодості

Скріншот (instagram.com/dr.bezugla_olga)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Тана Фіалкова розповіла про те, як «розбудити» ранковий апетит і чому це так важливо.

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Автор: Lite

Теги Новини України правильное питаниедієтолог
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